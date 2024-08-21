https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/kvotnaya-kampaniya-skolko-abiturientov-iz-abkhazii-postupilo-v-vuzy-rossii-1052058619.html
Квотная кампания: сколько абитуриентов из Абхазии поступило в вузы России
Квотная кампания: сколько абитуриентов из Абхазии поступило в вузы России
Sputnik Абхазия
В пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная итогам программы по поступлению абхазских абитуриентов в российские вузы на 2024-2025 учебный... 21.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-21T17:30+0300
2024-08-21T17:30+0300
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видео из пресс-центра
образование
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Представитель Россоотрудничества Екатерина Власова сообщила, что в квотной программе 2024-2025 учебного года было подано 267 заявок. На сегодняшний день в российские вузы направлено на обучение 93 абитуриентов и девять заявок находятся в обработке.Власова сказала, что высокий конкурс был на медицинские специальности, на IT-направления и на архитектуру. "На медицинские специальности на одно квотное место было пять человек, на IT-направление и архитектуру – четыре человека на место", – заметила она.По словам руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова, традиционно абитуриенты больше хотят поступить в московские и петербургские вузы. Но, помимо этих двух городов, география по сравнению с прошлым годом расширилась, добавились Воронеж и Псков.
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абхазия, видео, видео из пресс-центра, образование, представительство россотрудничества в украине, мультимедиа, видео
абхазия, видео, видео из пресс-центра, образование, представительство россотрудничества в украине, мультимедиа, видео
Квотная кампания: сколько абитуриентов из Абхазии поступило в вузы России
17:30 21.08.2024 (обновлено: 21:31 21.08.2024)
В пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная итогам программы по поступлению абхазских абитуриентов в российские вузы на 2024-2025 учебный год.
Представитель Россоотрудничества Екатерина Власова сообщила, что в квотной программе 2024-2025 учебного года было подано 267 заявок. На сегодняшний день в российские вузы направлено на обучение 93 абитуриентов и девять заявок находятся в обработке.
Власова сказала, что высокий конкурс был на медицинские специальности, на IT-направления и на архитектуру.
"На медицинские специальности на одно квотное место было пять человек, на IT-направление и архитектуру – четыре человека на место", – заметила она.
По словам руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова, традиционно абитуриенты больше хотят поступить в московские и петербургские вузы. Но, помимо этих двух городов, география по сравнению с прошлым годом расширилась, добавились Воронеж и Псков.