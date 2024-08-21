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https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/svyaz-cherez-muzyku-lev-kontorovich-podelilsya-vpechatleniyami-ot-vystupleniya-v-abkhazii-1052054880.html
Связь через музыку: Лев Конторович поделился впечатлениями от выступления в Абхазии
Связь через музыку: Лев Конторович поделился впечатлениями от выступления в Абхазии
Sputnik Абхазия
Совместный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава с большим академическим хором "Мастера хорового пения" прошел в Бедийском храме 18... 21.08.2024, Sputnik Абхазия
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Удивительным назвал место, где уже второе тысячелетие стоит Бедийский храм, Народный артист России, профессор, худрук большого академического хора "Мастера хорового пения".Он признался, что на него и его коллектив храм произвел большое впечатление. Конторович также выразил надежду на то, что в будущем году большому академическому хору "Мастера хорового пения" удастся спеть внутри храма во время церковной службы.В глазах Конторовича, который не раз посещал Абхазию, республика сильно изменилась за последние годы. По его наблюдениям, почти не осталось разрушенных зданий, напоминающих о войне с Грузией.За все время работы у российского дирижера было много учеников из Абхазии и с некоторыми из них он все еще поддерживает отношения. Среди них молодой дирижер, лучший иностранный выпускник 2024 года Московской консерватории Барас Куджба, а также Арнольд Ампар, который работал в хоровой Академии имени Попова, но решил вернуться к себе домой в Абхазию из Москвы несколько лет назад.Для студентов из Абхазии в Московской консерватории двери всегда открыты, сказал Лев Конторович.
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видео, мультимедиа, абхазия, россия, культура, хибла герзмава, видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, культура, хибла герзмава, видео

Связь через музыку: Лев Конторович поделился впечатлениями от выступления в Абхазии

11:00 21.08.2024 (обновлено: 11:24 21.08.2024)
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Совместный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава с большим академическим хором "Мастера хорового пения" прошел в Бедийском храме 18 августа.
Удивительным назвал место, где уже второе тысячелетие стоит Бедийский храм, Народный артист России, профессор, худрук большого академического хора "Мастера хорового пения".
Он признался, что на него и его коллектив храм произвел большое впечатление. Конторович также выразил надежду на то, что в будущем году большому академическому хору "Мастера хорового пения" удастся спеть внутри храма во время церковной службы.
В глазах Конторовича, который не раз посещал Абхазию, республика сильно изменилась за последние годы. По его наблюдениям, почти не осталось разрушенных зданий, напоминающих о войне с Грузией.
За все время работы у российского дирижера было много учеников из Абхазии и с некоторыми из них он все еще поддерживает отношения. Среди них молодой дирижер, лучший иностранный выпускник 2024 года Московской консерватории Барас Куджба, а также Арнольд Ампар, который работал в хоровой Академии имени Попова, но решил вернуться к себе домой в Абхазию из Москвы несколько лет назад.
Для студентов из Абхазии в Московской консерватории двери всегда открыты, сказал Лев Конторович.
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