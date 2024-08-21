https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/takie-obstoyatelstva-damenia-ob-avgustovskom-putche---1052059684.html
Такие обстоятельства: Дамениа об августовском путче
Такие обстоятельства: Дамениа об августовском путче
Sputnik Абхазия
Директор центра социально-экономических исследований Абхазии Олег Дамениа в эфире радио Sputnik рассказал, как развивались события в Советском Союзе в августе... 21.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-21T17:02+0300
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Такие обстоятельства: Дамениа об августовском путче
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Дамениа об августовском путче
Распад СССР и те события, которые происходили, – это сценарий Госдепа США, говорит Дамениа, а Шеварднадзе был одним из исполнителей западного проекта по развалу Советского Союза, активной борьбе против России, отметил он.Об особенностях советской системы и влиянии ее на Абхазию слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, ссср, аудио
подкасты, такие обстоятельства, ссср, аудио
Такие обстоятельства: Дамениа об августовском путче
17:02 21.08.2024 (обновлено: 17:32 21.08.2024)
Директор центра социально-экономических исследований Абхазии Олег Дамениа в эфире радио Sputnik рассказал, как развивались события в Советском Союзе в августе 1991 года, получившие название "августовский путч", и каковы были последствия для Абхазии.
Распад СССР и те события, которые происходили, – это сценарий Госдепа США, говорит Дамениа, а Шеварднадзе был одним из исполнителей западного проекта по развалу Советского Союза, активной борьбе против России, отметил он.
Об особенностях советской системы и влиянии ее на Абхазию слушайте в аудиофайле.