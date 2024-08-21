https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/vokzaly-adlera-i-sochi-stali-liderami-po-kolichestvu-passazhirov-1052056534.html

Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству пассажиров

Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству пассажиров

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству пассажиров с начала 2024 года. 21.08.2024, Sputnik Абхазия

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адлер

сочи

вокзалы

россия

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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству пассажиров с начала 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Из Адлера отправлено с января по июль 4,4 миллиона человек. А из Сочи – более 2,8 миллиона. Третье место у вокзала Ростов-Главный, более 2,7 миллиона человек.Всего с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправлено 25,8 миллиона пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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адлер, сочи, вокзалы, россия