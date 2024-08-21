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Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству пассажиров
Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству пассажиров
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству пассажиров с начала 2024 года. 21.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-21T11:50+0300
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адлер
сочи
вокзалы
россия
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству пассажиров с начала 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Из Адлера отправлено с января по июль 4,4 миллиона человек. А из Сочи – более 2,8 миллиона. Третье место у вокзала Ростов-Главный, более 2,7 миллиона человек.Всего с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправлено 25,8 миллиона пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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адлер, сочи, вокзалы, россия
адлер, сочи, вокзалы, россия
Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству пассажиров
11:50 21.08.2024 (обновлено: 15:50 21.08.2024)
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами по количеству пассажиров с начала 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Из Адлера отправлено с января по июль 4,4 миллиона человек. А из Сочи – более 2,8 миллиона. Третье место у вокзала Ростов-Главный, более 2,7 миллиона человек.
Всего с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправлено 25,8 миллиона пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.