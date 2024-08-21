https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/vosmiletniy-rebenok-pogib-posle-padeniya-s-obryva-v-ritsinskom-parke-1052064614.html

Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке

Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке. 21.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-21T19:25+0300

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в абхазии

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

абхазия

россия

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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке. Как рассказал Sputnik начальник РОВД Гудаутского района Зосма Гицба, семейная пара из России фотографировалась на фоне озера, когда мальчик залез на камень и упал с высоты около 40 метров. Следственная группа РОВД Гудаутского района работает на месте.Рицинский национальный парк окажет материальную помощь в размере 500 тысяч рублей семье погибшего мальчика. Парк также возьмет на себя расходы по отправке тела домой в Нижний Новгород, уточнил директор объекта Адамур Багателия. "Этот вопрос уже согласован с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб. Уже завтра мы будем оформлять документы и окажем материальную помощь", — отметил он.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

абхазия

россия

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Sputnik Абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия, россия