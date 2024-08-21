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Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке
Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке. 21.08.2024, Sputnik Абхазия
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2024-08-21T19:25+0300
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в абхазии
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке. Как рассказал Sputnik начальник РОВД Гудаутского района Зосма Гицба, семейная пара из России фотографировалась на фоне озера, когда мальчик залез на камень и упал с высоты около 40 метров. Следственная группа РОВД Гудаутского района работает на месте.Рицинский национальный парк окажет материальную помощь в размере 500 тысяч рублей семье погибшего мальчика. Парк также возьмет на себя расходы по отправке тела домой в Нижний Новгород, уточнил директор объекта Адамур Багателия. "Этот вопрос уже согласован с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб. Уже завтра мы будем оформлять документы и окажем материальную помощь", — отметил он.
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия, россия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия, россия
Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке
19:25 21.08.2024 (обновлено: 21:58 21.08.2024)
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке.
Как рассказал Sputnik начальник РОВД Гудаутского района Зосма Гицба, семейная пара из России фотографировалась на фоне озера, когда мальчик залез на камень и упал с высоты около 40 метров.
На помощь пришли сотрудники Рицинского парка. Ребенка вытащили из обрыва и отправили на скорой в Гагрскую ЦРБ. Там констатировали смерть.
Следственная группа РОВД Гудаутского района работает на месте.
Рицинский национальный парк окажет материальную помощь в размере 500 тысяч рублей семье погибшего мальчика. Парк также возьмет на себя расходы по отправке тела домой в Нижний Новгород, уточнил директор объекта Адамур Багателия.
"Этот вопрос уже согласован с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб. Уже завтра мы будем оформлять документы и окажем материальную помощь", — отметил он.