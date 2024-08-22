https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/pamyat-dobrovoltsa-iz-rossii-letchika-sergeya-podprugina-pochtili-v-sukhume-1052069424.html

Память добровольца из России, летчика Сергея Подпругина почтили в Сухуме

Память добровольца из России, летчика Сергея Подпругина почтили в Сухуме

Sputnik Абхазия

Военный летчик, командир эскадрильи Сергей Подпругин приехал в Абхазию в начале Отечественной войны народа Абхазии и сражался за ее независимость все 413 дней... 22.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-22T14:00+0300

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Память добровольца из России, летчика Сергея Подпругина почтили в Сухуме в четверг, 22 августа.Военный летчик был командирован в Абхазию в самом начале Отечественной войны народа Абхазии. По словам его соратника, командующего Военно-воздушными силами Абхазии Адгура Гумба, вскоре Подпругин "увидел, на чьей стороне справедливость", и решил помогать абхазам.Самое тяжелое положение тогда сложилось в блокадном Ткуарчале, где не хватало продовольствия, медикаментов. Единственная связь с городом была воздушная. Российские летчики помогали абхазской стороне совершать гуманитарные рейсы в Ткуарчал. В блокадный город везли продукты, обратно привозили женщин, детей, раненых бойцов. 14 декабря 1992 года Сергей Подпругин также совершал очередной рейс. Он управлял вторым вертолетом.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поблагодарил за бережное хранение памяти о россиянах, которые "плечом к плечу вместе с абхазами принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии"."Абхазские добровольцы сейчас плечом к плечу стоят с россиянами на рубежах, воюя с украинскими неонацистами, в том числе в Курской области. Мы все переживаем эти события так же, как мы когда-то переживали Латскую трагедию. Многие профессиональные военные, выросшие в Вооруженных силах Советского Союза принимали участие в той войне, многие военнослужащие принимали участие в миротворческой операции после войны", – подчеркнул он.Военный летчик, командир эскадрильи Сергей Подпругин приехал в Абхазию в начале Отечественной войны народа Абхазии и сражался за ее независимость все 413 дней. Он совершал гуманитарные рейсы в блокадный Ткуарчал. За заслуги во время войны Подпругин был награжден орденом Леона.Военный летчик ушел из жизни 24 августа 2016 года.

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