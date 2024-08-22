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Память добровольца из России, летчика Сергея Подпругина почтили в Сухуме
Память добровольца из России, летчика Сергея Подпругина почтили в Сухуме
Sputnik Абхазия
Военный летчик, командир эскадрильи Сергей Подпругин приехал в Абхазию в начале Отечественной войны народа Абхазии и сражался за ее независимость все 413 дней... 22.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Память добровольца из России, летчика Сергея Подпругина почтили в Сухуме в четверг, 22 августа.Военный летчик был командирован в Абхазию в самом начале Отечественной войны народа Абхазии. По словам его соратника, командующего Военно-воздушными силами Абхазии Адгура Гумба, вскоре Подпругин "увидел, на чьей стороне справедливость", и решил помогать абхазам.Самое тяжелое положение тогда сложилось в блокадном Ткуарчале, где не хватало продовольствия, медикаментов. Единственная связь с городом была воздушная. Российские летчики помогали абхазской стороне совершать гуманитарные рейсы в Ткуарчал. В блокадный город везли продукты, обратно привозили женщин, детей, раненых бойцов. 14 декабря 1992 года Сергей Подпругин также совершал очередной рейс. Он управлял вторым вертолетом.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поблагодарил за бережное хранение памяти о россиянах, которые "плечом к плечу вместе с абхазами принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии"."Абхазские добровольцы сейчас плечом к плечу стоят с россиянами на рубежах, воюя с украинскими неонацистами, в том числе в Курской области. Мы все переживаем эти события так же, как мы когда-то переживали Латскую трагедию. Многие профессиональные военные, выросшие в Вооруженных силах Советского Союза принимали участие в той войне, многие военнослужащие принимали участие в миротворческой операции после войны", – подчеркнул он.Военный летчик, командир эскадрильи Сергей Подпругин приехал в Абхазию в начале Отечественной войны народа Абхазии и сражался за ее независимость все 413 дней. Он совершал гуманитарные рейсы в блокадный Ткуарчал. За заслуги во время войны Подпругин был награжден орденом Леона.Военный летчик ушел из жизни 24 августа 2016 года.
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абхазия, овна, история, россия, музей боевой славы
Память добровольца из России, летчика Сергея Подпругина почтили в Сухуме
14:00 22.08.2024 (обновлено: 18:15 22.08.2024)
Военный летчик, командир эскадрильи Сергей Подпругин приехал в Абхазию в начале Отечественной войны народа Абхазии и сражался за ее независимость все 413 дней. Он совершал гуманитарные рейсы в блокадный Ткуарчал.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Память добровольца из России, летчика Сергея Подпругина почтили в Сухуме в четверг, 22 августа.
Военный летчик был командирован в Абхазию в самом начале Отечественной войны народа Абхазии. По словам его соратника, командующего Военно-воздушными силами Абхазии Адгура Гумба, вскоре Подпругин "увидел, на чьей стороне справедливость", и решил помогать абхазам.
Самое тяжелое положение тогда сложилось в блокадном Ткуарчале, где не хватало продовольствия, медикаментов. Единственная связь с городом была воздушная. Российские летчики помогали абхазской стороне совершать гуманитарные рейсы в Ткуарчал. В блокадный город везли продукты, обратно привозили женщин, детей, раненых бойцов. 14 декабря 1992 года Сергей Подпругин также совершал очередной рейс. Он управлял вторым вертолетом.
"В тот день Сергей Михайлович был пилотом ведущего вертолета. Сергей Михайлович видел и пуск ракеты, и взрыв. Но он не мог никак помочь, у него самого в вертолете был полный салон людей. Он сделал круг над горящим вертолетом и улетел в Гудауту. Эту трагедию он пронес через всю жизнь. Он постоянно вспоминал о ней", – рассказал Гумба.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поблагодарил за бережное хранение памяти о россиянах, которые "плечом к плечу вместе с абхазами принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии".
"Абхазские добровольцы сейчас плечом к плечу стоят с россиянами на рубежах, воюя с украинскими неонацистами, в том числе в Курской области. Мы все переживаем эти события так же, как мы когда-то переживали Латскую трагедию. Многие профессиональные военные, выросшие в Вооруженных силах Советского Союза принимали участие в той войне, многие военнослужащие принимали участие в миротворческой операции после войны", – подчеркнул он.
Военный летчик, командир эскадрильи Сергей Подпругин приехал в Абхазию в начале Отечественной войны народа Абхазии и сражался за ее независимость все 413 дней. Он совершал гуманитарные рейсы в блокадный Ткуарчал. За заслуги во время войны Подпругин был награжден орденом Леона.
Военный летчик ушел из жизни 24 августа 2016 года.