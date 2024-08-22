https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/posrednik-belyaeva-ob-ospe-obezyan-i-riske-zavoza-drugikh-infektsiy-v-abkhaziyu-1052057366.html
Посредник: Беляева об оспе обезьян и риске завоза других инфекций в Абхазию
Посредник: Беляева об оспе обезьян и риске завоза других инфекций в Абхазию
Sputnik Абхазия
Какова угроза эпидемии оспы обезьян и риск завоза инфекции в республику, каких еще заболеваний опасаются специалисты, куда могут привести антипрививочные... 22.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-22T10:17+0300
2024-08-22T10:17+0300
2024-08-22T10:17+0300
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Посредник: Беляева об оспе обезьян и риске завоза других инфекций в Абхазию
Sputnik Абхазия
Посредник: Беляева об оспе обезьян и риске завоза других инфекций в Абхазию
По мнению главного санврача Абхазии, риск завоза оспы обезьян в республику маловероятен, и есть соответствующая тест-система для диагностики данного заболевания. Одной из инфекций, которую опасаются специалисты, является малярия, поскольку до 1970-х годов в Абхазии данное заболевание было распространено. После уничтожения комара-анофелеса малярия не наблюдалась в республике.По словам Беляевой, антипрививочные настроения и отказ от вакцины могут откинуть человечество в средневековье и свести на нет достижения медицины в плане снижения детской смертности и инвалидизации за последнее столетие.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.
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абхазия, медицина, здоровье, инфекции, малярия, вакцины, подкасты, посредник, аудио
абхазия, медицина, здоровье, инфекции, малярия, вакцины, подкасты, посредник, аудио
Посредник: Беляева об оспе обезьян и риске завоза других инфекций в Абхазию
Какова угроза эпидемии оспы обезьян и риск завоза инфекции в республику, каких еще заболеваний опасаются специалисты, куда могут привести антипрививочные настроения, в эфире радио Sputnik рассказала главный санврач Абхазии Алла Беляева.
По мнению главного санврача Абхазии, риск завоза оспы обезьян в республику маловероятен, и есть соответствующая тест-система для диагностики данного заболевания. Одной из инфекций, которую опасаются специалисты, является малярия, поскольку до 1970-х годов в Абхазии данное заболевание было распространено. После уничтожения комара-анофелеса малярия не наблюдалась в республике.
По словам Беляевой, антипрививочные настроения и отказ от вакцины могут откинуть человечество в средневековье и свести на нет достижения медицины в плане снижения детской смертности и инвалидизации за последнее столетие.
Полную версию беседы слушайте в аудиофайле
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