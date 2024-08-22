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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-mezhevoe-na-pokrovskom-napravlenii-1052069899.html
Российские войска освободили населенный пункт Межевое на Покровском направлении
Российские войска освободили населенный пункт Межевое на Покровском направлении
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Межевое на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 22.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Межевое на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Сводка Минобороны России:
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россия, днр, украина, министерство обороны рф
россия, днр, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Межевое на Покровском направлении

14:10 22.08.2024 (обновлено: 15:43 22.08.2024)
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© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Межевое на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 282 вертолета, 30346 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17352 танка и других боевых бронированных машин, 1420 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13530 орудий полевой артиллерии и минометов, 25014 единиц специальной военной автомобильной техники.
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