Российские войска освободили населенный пункт Межевое на Покровском направлении
14:10 22.08.2024 (обновлено: 15:43 22.08.2024)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЭкзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО
© Sputnik / Евгений Епанчинцев/
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Межевое на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 282 вертолета, 30346 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17352 танка и других боевых бронированных машин, 1420 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13530 орудий полевой артиллерии и минометов, 25014 единиц специальной военной автомобильной техники.