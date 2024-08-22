https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/takie-obstoyatelstva-o-pomoschi-rossiyskikh-vrachey-v-lechenii-dtsp-i-narusheniy-oda-v-abkhazii--1052071169.html

Такие обстоятельства: о помощи российских врачей в лечении ДЦП и нарушений ОДА в Абхазии

Такие обстоятельства: о помощи российских врачей в лечении ДЦП и нарушений ОДА в Абхазии

Sputnik Абхазия

Уже второй раз по приглашению культурно-благотворительного фонда "Ашана" в Абхазии побывали травматолог-ортопед Георгий Чибиров и детский кардиохирург Заза... 22.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-22T17:05+0300

2024-08-22T17:05+0300

2024-08-22T17:33+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

абхазия

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/16/1052071264_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ddf2aa18a423b97e249317772ee8be28.jpg

Такие обстоятельства: о помощи российских врачей в лечении ДЦП в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: о помощи российских врачей в лечении ДЦП в Абхазии

Уже второй раз по приглашению культурно-благотворительного фонда "Ашана" в Абхазии побывали травматолог-ортопед Георгий Чибиров и детский кардиохирург Заза Хугаев.На этот раз российские медики успели не только провести диагностику пациентов, но и оказали хирургическую помощь. В интервью радио Sputnik доктора рассказали, сколько операций успели провести, как проходит реабилитация пациентов и насколько важна была оказанная помощь. О самой идее этой акции рассказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия. Слушайте подкаст.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, аудио