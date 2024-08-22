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Такие обстоятельства: о помощи российских врачей в лечении ДЦП и нарушений ОДА в Абхазии
Такие обстоятельства: о помощи российских врачей в лечении ДЦП и нарушений ОДА в Абхазии
Sputnik Абхазия
Уже второй раз по приглашению культурно-благотворительного фонда "Ашана" в Абхазии побывали травматолог-ортопед Георгий Чибиров и детский кардиохирург Заза... 22.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-22T17:05+0300
2024-08-22T17:05+0300
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Такие обстоятельства: о помощи российских врачей в лечении ДЦП в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: о помощи российских врачей в лечении ДЦП в Абхазии
Уже второй раз по приглашению культурно-благотворительного фонда "Ашана" в Абхазии побывали травматолог-ортопед Георгий Чибиров и детский кардиохирург Заза Хугаев.На этот раз российские медики успели не только провести диагностику пациентов, но и оказали хирургическую помощь. В интервью радио Sputnik доктора рассказали, сколько операций успели провести, как проходит реабилитация пациентов и насколько важна была оказанная помощь. О самой идее этой акции рассказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, аудио
Такие обстоятельства: о помощи российских врачей в лечении ДЦП и нарушений ОДА в Абхазии
17:05 22.08.2024 (обновлено: 17:33 22.08.2024)
Уже второй раз по приглашению культурно-благотворительного фонда "Ашана" в Абхазии побывали травматолог-ортопед Георгий Чибиров и детский кардиохирург Заза Хугаев.
На этот раз российские медики успели не только провести диагностику пациентов, но и оказали хирургическую помощь.
В интервью радио Sputnik доктора рассказали, сколько операций успели провести, как проходит реабилитация пациентов и насколько важна была оказанная помощь. О самой идее этой акции рассказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.