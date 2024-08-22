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Вассерман о решении по Украине: полная ее ликвидация, как самостоятельной структуры

Вассерман о решении по Украине: полная ее ликвидация, как самостоятельной структуры

Sputnik Абхазия

Никаких переговоров, предусматривающих возможность сохранения какой-то формы независимости Украины, быть не должно, полагает российский аналитик, эрудит... 22.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-22T14:04+0300

2024-08-22T14:04+0300

2024-08-22T14:04+0300

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Вассерман: переговоров о сохранении независимости Украины быть не должно Sputnik Абхазия Вассерман: переговоров о сохранении независимости Украины быть не должно

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале: "В последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств. А именно – ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями.После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!" ― отметил Медведев.Позицию политика разделяет и известный политический консультант, депутат российской Госдумы Анатолий Вассерман.Пока не будет признано, что лозунг "Украина – не Россия" поощряет террор, и пока не будет признано, что украинцы – это неотъемлемая часть русского народа, до тех пор любая территория, именуемая независимой Украиной, будет оставаться источником повышенной опасности, прежде всего для своих же жителей, а также для всех остальных русских людей, сказал собеседник радио Sputnik."С моей точки зрения, никаких переговоров, предусматривающих возможность сохранения какой-то формы независимости Украины, быть не должно, и если какие-то переговоры в таком формате начнутся, я буду публично им противостоять", ― отметил Вассерман.

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