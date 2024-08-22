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Вассерман о решении по Украине: полная ее ликвидация, как самостоятельной структуры
Вассерман о решении по Украине: полная ее ликвидация, как самостоятельной структуры
Sputnik Абхазия
Никаких переговоров, предусматривающих возможность сохранения какой-то формы независимости Украины, быть не должно, полагает российский аналитик, эрудит... 22.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-22T14:04+0300
2024-08-22T14:04+0300
2024-08-22T14:04+0300
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Вассерман: переговоров о сохранении независимости Украины быть не должно
Sputnik Абхазия
Вассерман: переговоров о сохранении независимости Украины быть не должно
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале: "В последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств. А именно – ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями.После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!" ― отметил Медведев.Позицию политика разделяет и известный политический консультант, депутат российской Госдумы Анатолий Вассерман.Пока не будет признано, что лозунг "Украина – не Россия" поощряет террор, и пока не будет признано, что украинцы – это неотъемлемая часть русского народа, до тех пор любая территория, именуемая независимой Украиной, будет оставаться источником повышенной опасности, прежде всего для своих же жителей, а также для всех остальных русских людей, сказал собеседник радио Sputnik."С моей точки зрения, никаких переговоров, предусматривающих возможность сохранения какой-то формы независимости Украины, быть не должно, и если какие-то переговоры в таком формате начнутся, я буду публично им противостоять", ― отметил Вассерман.
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украина, подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, нато, в мире, аудио
украина, подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, нато, в мире, аудио
Вассерман о решении по Украине: полная ее ликвидация, как самостоятельной структуры
Никаких переговоров, предусматривающих возможность сохранения какой-то формы независимости Украины, быть не должно, полагает российский аналитик, эрудит, политический консультант, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал
в своем Telegram-канале: "В последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств. А именно – ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями.
После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!" ― отметил
Медведев.
Позицию политика разделяет и известный политический консультант, депутат российской Госдумы Анатолий Вассерман.
"Стратегически может быть достигнуто одно-единственное решение, связанное с Украиной, это полная ее ликвидация как самостоятельной структуры. Дело в том, что Украина изначально, 160 лет назад, была задумана как инструмент превращения русского большинства жителей юго-запада России в нечто антирусское и, к сожалению, иных целей у нее не предвиделось", ― убежден Вассерман.
Пока не будет признано, что лозунг "Украина – не Россия" поощряет террор, и пока не будет признано, что украинцы – это неотъемлемая часть русского народа, до тех пор любая территория, именуемая независимой Украиной, будет оставаться источником повышенной опасности, прежде всего для своих же жителей, а также для всех остальных русских людей, сказал собеседник радио Sputnik
.
"С моей точки зрения, никаких переговоров, предусматривающих возможность сохранения какой-то формы независимости Украины, быть не должно, и если какие-то переговоры в таком формате начнутся, я буду публично им противостоять", ― отметил Вассерман.