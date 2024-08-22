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Выгода и комфорт: Куруа рассказал о преимуществах путешествия на турпоездах

Выгода и комфорт: Куруа рассказал о преимуществах путешествия на турпоездах

Sputnik Абхазия

Туристический поезд "Рица" совершит единственный рейс в году по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября. 22.08.2024, Sputnik Абхазия

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Туристический поезд "Рица" совершит единственный рейс в году по маршруту Москва–Новороссийск–Гагра–Сухум–Сочи–Ростов-на-Дону–Москва 18 октября.Главный инженер "АЖД" Леонид Куруа рассказал в студии радио Sputnik о том, какая проводится работа по подготовке инфраструктуры для приема таких поездов и какая от этого выгода стране и предприятию.По его словам, для приема туристических поездов будут дорабатывать станции "Гагра" и "Кяласур". Куруа уверен, что решение этих вопросов увеличит количество гостей Абхазии, прибывающих на турпоездах.Он также напомнил, что в 2023 году состоялось прибытие полносоставного туристического поезда на станции "Гагра" и "Сухум". Пассажиры турпоезда, который прибудет в Абхазию в октябре, смогут посетить основные достопримечательности как на территории России, так и Абхазии. В республике они смогут увидеть Голубое озеро, Рицу, Новоафонский монастырь и попробуют национальную кухню.Помимо того, что республику будет посещать больше туристов, частные предприниматели смогут получить дополнительный заработок, а "Абхазская железная дорога" будет получать выплаты за использование их инфраструктуры.

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