https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/zhitelyam-doma-na-ulitse-nazadze-v-sukhume-kompensirovali-pereselenie-1052070288.html

Жителям дома на улице Назадзе в Сухуме компенсировали переселение

Жителям дома на улице Назадзе в Сухуме компенсировали переселение

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Сто восемь владельцев квартир в доме №3 на улице Назадзе будут выселены в срок до 1 октября из-за аварийности дома. Распоряжение о... 22.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-22T18:50+0300

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сухум

администрация города сухум

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общество

абхазия

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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Сто восемь владельцев квартир в доме №3 на улице Назадзе будут выселены в срок до 1 октября из-за аварийности дома. Распоряжение о выселении подписал глава Сухума Беслан Эшба. Все владельцы получили денежные компенсации. В 2023 году на это было направлено 284,6 миллиона рублей. Контроль над исполнением распоряжения возложен на заместителя главы Администрации Автандила Сурманидзе.

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