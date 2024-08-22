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Жителям дома на улице Назадзе в Сухуме компенсировали переселение
Жителям дома на улице Назадзе в Сухуме компенсировали переселение
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Сто восемь владельцев квартир в доме №3 на улице Назадзе будут выселены в срок до 1 октября из-за аварийности дома. Распоряжение о... 22.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-22T18:50+0300
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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Сто восемь владельцев квартир в доме №3 на улице Назадзе будут выселены в срок до 1 октября из-за аварийности дома. Распоряжение о выселении подписал глава Сухума Беслан Эшба. Все владельцы получили денежные компенсации. В 2023 году на это было направлено 284,6 миллиона рублей. Контроль над исполнением распоряжения возложен на заместителя главы Администрации Автандила Сурманидзе.
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сухум, администрация города сухум, общество, абхазия
сухум, администрация города сухум, общество, абхазия
Жителям дома на улице Назадзе в Сухуме компенсировали переселение
18:50 22.08.2024 (обновлено: 19:46 22.08.2024)
СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Сто восемь владельцев квартир в доме №3 на улице Назадзе будут выселены в срок до 1 октября из-за аварийности дома. Распоряжение о выселении подписал глава Сухума Беслан Эшба.
Все владельцы получили денежные компенсации. В 2023 году на это было направлено 284,6 миллиона рублей.
"Работала комиссия, все выплаты жильцам произведены. Средства направлялись в бюджет Администрации города Сухум, доводились до граждан путем открытия лицевых счетов в коммерческих банках, там, где им было удобно. 108 владельцев квартир получили деньги", - отметил министр финансов Владимир Делба.
Контроль над исполнением распоряжения возложен на заместителя главы Администрации Автандила Сурманидзе.