https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-aleksandrom-novakom-1052084055.html

Аслан Бжания встретился с Александром Новаком

Аслан Бжания встретился с Александром Новаком

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился в Москве с зампредседателя правительства России Александром Новаком, сообщает пресс-служба главы... 23.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-23T21:43+0300

2024-08-23T21:43+0300

2024-08-24T21:43+0300

абхазия

россия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/18/1052083892_0:40:1207:719_1920x0_80_0_0_0acbdf2a0cbbd61bc3c640b566183ec4.jpg

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился в Москве с зампредседателя правительства России Александром Новаком, сообщает пресс-служба главы государства. Они обсудили вопросы социально-экономического развития, инвестиционное взаимодействие и энергетическую безопасность Абхазии.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, новости