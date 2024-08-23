https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-aleksandrom-novakom-1052084055.html
Аслан Бжания встретился с Александром Новаком
Аслан Бжания встретился с Александром Новаком
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился в Москве с зампредседателя правительства России Александром Новаком, сообщает пресс-служба главы... 23.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-23T21:43+0300
2024-08-23T21:43+0300
2024-08-24T21:43+0300
абхазия
россия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/18/1052083892_0:40:1207:719_1920x0_80_0_0_0acbdf2a0cbbd61bc3c640b566183ec4.jpg
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился в Москве с зампредседателя правительства России Александром Новаком, сообщает пресс-служба главы государства. Они обсудили вопросы социально-экономического развития, инвестиционное взаимодействие и энергетическую безопасность Абхазии.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/18/1052083892_98:0:1110:759_1920x0_80_0_0_603f533ac4ffa0a586d9d29c8e3ab5c3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, новости
Аслан Бжания встретился с Александром Новаком
21:43 23.08.2024 (обновлено: 21:43 24.08.2024)
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился в Москве с зампредседателя правительства России Александром Новаком, сообщает пресс-служба главы государства.
Они обсудили вопросы социально-экономического развития, инвестиционное взаимодействие и энергетическую безопасность Абхазии.