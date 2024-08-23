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До восьми тысяч тонн фундука планируют собрать в Галском районе

До восьми тысяч тонн фундука планируют собрать в Галском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. До восьми тысяч тонн фундука планируют собрать в Галском районе, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации района Константин... 23.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-23T08:00+0300

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2024-08-23T10:39+0300

галский район

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абхазия

экономика

торговля

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. До восьми тысяч тонн фундука планируют собрать в Галском районе, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации района Константин Пилия.Он подчеркнул, что качество ореха в нынешнем сезоне отличное. Сбором занимаются жители Галского и соседних районов. В основном крестьяне сами обрабатывают деревья, а тем, кто по причине здоровья, возраста или сложной семейной ситуации не может этого сделать, помогает управление сельского хозяйства администрации.Всего в Галском районе семь тысяч гектаров ореховых насаждений. Около 80% будет экспортировано в соседнее государство за рекой Ингур, и примерно 20% урожая после очистки отправят в Россию.Согласно установленной процедуре, для экспорта товара по другую сторону Ингура перевозчикам нужно получать разрешение в Службе госбезопасности. Централизованного пункта приема ореха на территории Абхазии нет.

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галский район, абхазия, экономика, торговля