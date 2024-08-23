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До восьми тысяч тонн фундука планируют собрать в Галском районе
До восьми тысяч тонн фундука планируют собрать в Галском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. До восьми тысяч тонн фундука планируют собрать в Галском районе, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации района Константин... 23.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-23T08:00+0300
2024-08-23T08:00+0300
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. До восьми тысяч тонн фундука планируют собрать в Галском районе, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации района Константин Пилия.Он подчеркнул, что качество ореха в нынешнем сезоне отличное. Сбором занимаются жители Галского и соседних районов. В основном крестьяне сами обрабатывают деревья, а тем, кто по причине здоровья, возраста или сложной семейной ситуации не может этого сделать, помогает управление сельского хозяйства администрации.Всего в Галском районе семь тысяч гектаров ореховых насаждений. Около 80% будет экспортировано в соседнее государство за рекой Ингур, и примерно 20% урожая после очистки отправят в Россию.Согласно установленной процедуре, для экспорта товара по другую сторону Ингура перевозчикам нужно получать разрешение в Службе госбезопасности. Централизованного пункта приема ореха на территории Абхазии нет.
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галский район, абхазия, экономика, торговля
галский район, абхазия, экономика, торговля
До восьми тысяч тонн фундука планируют собрать в Галском районе
08:00 23.08.2024 (обновлено: 10:39 23.08.2024)
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. До восьми тысяч тонн фундука планируют собрать в Галском районе, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации района Константин Пилия.
Он подчеркнул, что качество ореха в нынешнем сезоне отличное. Сбором занимаются жители Галского и соседних районов.
По его словам, это связано с систематической обработкой насаждений от вредителей специальными препаратами. Их ежегодно выделяет администрациям муниципалитетов Минсельхоз страны.
В основном крестьяне сами обрабатывают деревья, а тем, кто по причине здоровья, возраста или сложной семейной ситуации не может этого сделать, помогает управление сельского хозяйства администрации.
Всего в Галском районе семь тысяч гектаров ореховых насаждений. Около 80% будет экспортировано в соседнее государство за рекой Ингур, и примерно 20% урожая после очистки отправят в Россию.
Согласно установленной процедуре, для экспорта товара по другую сторону Ингура перевозчикам нужно получать разрешение в Службе госбезопасности. Централизованного пункта приема ореха на территории Абхазии нет.