https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/glavnyy-chetverg-piliya-o-sezone-orekha-v-galskom-rayone-1052070681.html

Главный четверг: Пилия о сезоне ореха в Галском районе

Главный четверг: Пилия о сезоне ореха в Галском районе

Sputnik Абхазия

О том, каким выдался в нынешнем году урожай фундука, как проходит его сбор и чем еще сегодня живет Гал, в эфире радио Sputnik рассказал глава районной... 23.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-23T09:46+0300

2024-08-23T09:46+0300

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Главный четверг: Пилия о сезоне ореха в Галском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: Пилия о сезоне ореха в Галском районе

До 8 тысяч тонн урожая ореха планируют собрать в Галском районе, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации Галского района Константин Пилия.Он также подчеркнул, что качество ореха-фундука в нынешнем сезоне отличное. Сбором занимаются жители Галского района и соседних районов страны. Гастарбайтеры в этом не задействованы.По его словам, хорошее качество ореху придает систематическая обработка насаждений от вредителей специальными препаратами. Они ежегодно выделяются администрациям муниципалитетов Минсельхозом страны.Слушайте подкаст.

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