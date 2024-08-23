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Главный четверг: Пилия о сезоне ореха в Галском районе
Главный четверг: Пилия о сезоне ореха в Галском районе
Sputnik Абхазия
О том, каким выдался в нынешнем году урожай фундука, как проходит его сбор и чем еще сегодня живет Гал, в эфире радио Sputnik рассказал глава районной... 23.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-23T09:46+0300
2024-08-23T09:46+0300
2024-08-23T10:21+0300
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Главный четверг: Пилия о сезоне ореха в Галском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Пилия о сезоне ореха в Галском районе
До 8 тысяч тонн урожая ореха планируют собрать в Галском районе, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации Галского района Константин Пилия.Он также подчеркнул, что качество ореха-фундука в нынешнем сезоне отличное. Сбором занимаются жители Галского района и соседних районов страны. Гастарбайтеры в этом не задействованы.По его словам, хорошее качество ореху придает систематическая обработка насаждений от вредителей специальными препаратами. Они ежегодно выделяются администрациям муниципалитетов Минсельхозом страны.Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
Главный четверг: Пилия о сезоне ореха в Галском районе
09:46 23.08.2024 (обновлено: 10:21 23.08.2024)
О том, каким выдался в нынешнем году урожай фундука, как проходит его сбор и чем еще сегодня живет Гал, в эфире радио Sputnik рассказал глава районной администрации Константин Пилия.
До 8 тысяч тонн урожая ореха планируют собрать в Галском районе, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации Галского района Константин Пилия.
Он также подчеркнул, что качество ореха-фундука в нынешнем сезоне отличное. Сбором занимаются жители Галского района и соседних районов страны. Гастарбайтеры в этом не задействованы.
По его словам, хорошее качество ореху придает систематическая обработка насаждений от вредителей специальными препаратами. Они ежегодно выделяются администрациям муниципалитетов Минсельхозом страны.