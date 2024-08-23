https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/pochti-30-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-za-nedelyu-1052079107.html

Почти 30 украинских военных сдались в российский плен за неделю

Почти 30 украинских военных сдались в российский плен за неделю

Sputnik Абхазия

В результате действий российских группировок, участвующих в спецоперации, за неделю ВСУ потеряли до 16 155 военнослужащих. 23.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-23T19:28+0300

2024-08-23T19:28+0300

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. На линии боевого соприкосновения в течение недели сдались в плен 29 украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.С 17 по 23 августа российские войска нанесли 16 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинской аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов, цехам ремонта вооружения и военной техники, ангарам хранения ЗРК NASAMS. Поражены топливные базы, районы сосредоточения резервов и пункты временной дислокации подразделений нацформирований и наемников. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, средствами ПВО России за неделю уничтожены украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, четыре вертолета. Кроме того, сбиты: противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 бомб Hammer, 87 снарядов HIMARS, 340 БПЛА, из них 147 вне зоны проведения спецоперации. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30390 беспилотника, 575 ЗРК, 17547 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин РСЗО, 13566 орудий полевой артиллерии и минометов, 25104 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/svo-vozrozhdenie-pogranichnykh-voysk-rossii--ultimatum-vremeni-1052072505.html

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