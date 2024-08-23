https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/vzaimnyy-interes-butba-o-razvitii-rossiysko-abkhazskikh-otnosheniyakh-v-meditsine--1052074656.html

Взаимный интерес: Бутба о развитии российско-абхазских отношений в медицине

Взаимный интерес: Бутба о развитии российско-абхазских отношений в медицине

Sputnik Абхазия

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в интервью радио Sputnik рассказал, как динамично развиваются взаимоотношения с Россией в сфере здравоохранения. 23.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-23T13:35+0300

2024-08-23T13:35+0300

2024-08-23T14:26+0300

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Взаимный интерес: Бутба о развитии российско-абхазских отношений в медицине Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Бутба о развитии российско-абхазских отношений в медицине

Министр сообщил, что в Абхазии планируют провести третий международный медицинский форум, программа которого будет расширена за счет практической медицины."Те направления, которые наиболее востребованы, которые сложно нам здесь сегодня делать, мы хотим развивать с помощью российских специалистов", – отметил Бутба. Слушайте подкаст.

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