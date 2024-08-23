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Взаимный интерес: Бутба о развитии российско-абхазских отношений в медицине
Взаимный интерес: Бутба о развитии российско-абхазских отношений в медицине
Sputnik Абхазия
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в интервью радио Sputnik рассказал, как динамично развиваются взаимоотношения с Россией в сфере здравоохранения. 23.08.2024, Sputnik Абхазия
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Взаимный интерес: Бутба о развитии российско-абхазских отношений в медицине
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Бутба о развитии российско-абхазских отношений в медицине
Министр сообщил, что в Абхазии планируют провести третий международный медицинский форум, программа которого будет расширена за счет практической медицины."Те направления, которые наиболее востребованы, которые сложно нам здесь сегодня делать, мы хотим развивать с помощью российских специалистов", – отметил Бутба. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, минздрав абхазии, министерство здравоохранения рф, сотрудничество, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, минздрав абхазии, министерство здравоохранения рф, сотрудничество, аудио

Взаимный интерес: Бутба о развитии российско-абхазских отношений в медицине

13:35 23.08.2024 (обновлено: 14:26 23.08.2024)
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Взаимный интерес: Бутба о развитии российско-абхазских отношений в медицине
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Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в интервью радио Sputnik рассказал, как динамично развиваются взаимоотношения с Россией в сфере здравоохранения.
Министр сообщил, что в Абхазии планируют провести третий международный медицинский форум, программа которого будет расширена за счет практической медицины.
"Те направления, которые наиболее востребованы, которые сложно нам здесь сегодня делать, мы хотим развивать с помощью российских специалистов", – отметил Бутба.
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