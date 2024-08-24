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Китаева об участии абхазских гимнасток на сборах Академии "Небесная грация" в Сириусе
Китаева об участии абхазских гимнасток на сборах Академии "Небесная грация" в Сириусе
Sputnik Абхазия
Главный тренер секции художественной гимнастики сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева в интервью радио Sputnik рассказала, как проходят... 24.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-24T11:22+0300
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Китаева об участии абхазских гимнасток в сборах Академии "Небесная грация" в Сириусе
Sputnik Абхазия
Китаева об участии абхазских гимнасток в сборах Академии "Небесная грация" в Сириусе
Сборная Абхазии по художественной гимнастике находится на сборах в Сириусе в Академии "Небесная грация" Алины Кабаевой.Сборы спортсменок продлятся с 19 по 25 августа.Академия взяла на себя все расходы на проживание, питание и тренировки гимнасток из Абхазии.Руководит абхазской делегацией главный тренер секции художественной гимнастики Сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева, судья Международной Ассоциации. В Интервью радио Sputnik она рассказала о целях сборов.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, сочи, гимнастика, сборы, алина кабаева, спорт, аудио
Китаева об участии абхазских гимнасток на сборах Академии "Небесная грация" в Сириусе
Главный тренер секции художественной гимнастики сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева в интервью радио Sputnik рассказала, как проходят сборы в Академии "Небесная грация" для абхазских гимнасток.
Сборная Абхазии по художественной гимнастике находится на сборах в Сириусе в Академии "Небесная грация" Алины Кабаевой.
Сборы спортсменок продлятся с 19 по 25 августа.
Академия взяла на себя все расходы на проживание, питание и тренировки гимнасток из Абхазии.
Руководит абхазской делегацией главный тренер секции художественной гимнастики Сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева, судья Международной Ассоциации. В Интервью радио Sputnik она рассказала о целях сборов.