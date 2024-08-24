https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/kitaeva-ob-uchastii-abkhazskikh-gimnastok-na-sborakh-akademii-nebesnaya-gratsiya-v-siriuse-1052073958.html

Китаева об участии абхазских гимнасток на сборах Академии "Небесная грация" в Сириусе

Китаева об участии абхазских гимнасток на сборах Академии "Небесная грация" в Сириусе

Sputnik Абхазия

Главный тренер секции художественной гимнастики сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева в интервью радио Sputnik рассказала, как проходят... 24.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-24T11:22+0300

2024-08-24T11:22+0300

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Китаева об участии абхазских гимнасток в сборах Академии "Небесная грация" в Сириусе Sputnik Абхазия Китаева об участии абхазских гимнасток в сборах Академии "Небесная грация" в Сириусе

Сборная Абхазии по художественной гимнастике находится на сборах в Сириусе в Академии "Небесная грация" Алины Кабаевой.Сборы спортсменок продлятся с 19 по 25 августа.Академия взяла на себя все расходы на проживание, питание и тренировки гимнасток из Абхазии.Руководит абхазской делегацией главный тренер секции художественной гимнастики Сухумской детско-юношеской спортивной школы №1 Ирина Китаева, судья Международной Ассоциации. В Интервью радио Sputnik она рассказала о целях сборов.Слушайте подкаст.

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