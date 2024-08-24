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Нас двое: Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим
Нас двое: Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим
Sputnik Абхазия
"Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с... 24.08.2024, Sputnik Абхазия
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Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим
Sputnik Абхазия
Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим
"Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с такими людьми? Разбираемся, романтические отношения — это базовая психологическая потребность каждого человека или устаревшая социальная норма, навязанная обществом.Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Слушайте подкасты РИА.
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подкасты риа, аудио

Нас двое: Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим

17:41 24.08.2024
Радио
Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим
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"Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с такими людьми? Разбираемся, романтические отношения — это базовая психологическая потребность каждого человека или устаревшая социальная норма, навязанная обществом.
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
Слушайте подкасты РИА.
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