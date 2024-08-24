https://sputnik-abkhazia.ru/20240824/nas-dvoe-pogonya-za-otnosheniyami-ili-ikh-izbeganie-chego-my-na-samom-dele-khotim-1052062477.html

Нас двое: Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим

Нас двое: Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим

Sputnik Абхазия

"Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с... 24.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-24T17:41+0300

2024-08-24T17:41+0300

2024-08-24T17:41+0300

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Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим Sputnik Абхазия Погоня за отношениями или их избегание. Чего мы на самом деле хотим

"Зачем мне вообще нужны отношения?" — почти каждый иногда задаётся этим вопросом. Можно ли быть самодостаточным и счастливым одиночкой? И всё ли в порядке с такими людьми? Разбираемся, романтические отношения — это базовая психологическая потребность каждого человека или устаревшая социальная норма, навязанная обществом.Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Слушайте подкасты РИА.

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