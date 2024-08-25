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Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба о достижениях в теннисе

Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба о достижениях в теннисе

Sputnik Абхазия

Победитель российских и международных турниров пот теннису Нестор Цужба и его отец Давид Цужба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 25.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-25T20:35+0300

2024-08-25T20:35+0300

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Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба о достижениях в теннисе Sputnik Абхазия Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба о достижениях в теннисе

В Республиканской теннисной школе Государственного комитета по делам молодежи и спортa имени Героя Абхазии Арзамета Тарба 19 августа завершился Открытый республиканский турнир по теннису памяти Героев Абхазии Арзамета Тарба и Салыбея Ардзинба. В турнире принимали участие 70 спортсменов из районов республики, Москвы, Санкт-Петербурга и спортсмен из Швейцарии. Нестор Цужба стал одним из победителей турнира среди спортсменов 2011 года рождения. Нестор занимается в одной из лучших академий России - Академии Александра Островского. В турнирах он соревнуется с соперниками старше. "Это игра в долгую", - объясняет это его отец Давид Цужба. Слушайте подкаст.

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