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Культурная афиша Абхазии: Баста в Сухуме, спектакли и классика

Культурная афиша Абхазии: Баста в Сухуме, спектакли и классика

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 26 августа по 1 сентября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 25.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-25T19:00+0300

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2024-08-25T19:00+0300

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SputnikКонцертный зал Пицундского храма26 августа в 17:00 концерт органно-вокальной музыки. На сцену выйдут солистки Абхазской Государственной филармонии Нана Черкезия (сопрано) и Астанда Джикирба (пианино), а также органист Валерий Барганджия.27 и 30 августа в 17:00 концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.1 сентября в 20:00 концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.День признания независимости26 августа в 16:00 праздничный концерт, на котором выступит абхазская эстрада и российский певец Баста на стадионе "Динамо" в Сухуме26 августа в 21:00 праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш.Абхазский государственный молодежный театр27 августа в 19:00 спектакль "Человек и джентльмен" по произведению Эдуардо Де ФилиппоРусдрам26 и 27 августа в 19:00 - спектакль "Рассказ мула старого Хабуга"29 августа в 19:00 - спектакль "Клинический случай"30 августа в 19:00 - постановка "Софичка"31 августа и 1 сентября в 19:00 - античная трагедия "Электра"ГудаутаВесь август в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии будет доступна Фотовыставка "Герои”, посвященная добровольцам.

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