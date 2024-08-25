https://sputnik-abkhazia.ru/20240825/sistemy-pvo-sbili-vosem-snaryadov-himars-i-41-ukrainskiy-bespilotnik-1052085704.html

Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник

Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Средства ПВО России уничтожили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 украинский беспилотный летательный... 25.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-25T14:30+0300

2024-08-25T14:30+0300

2024-08-25T16:32+0300

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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Средства ПВО России уничтожили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.Сводка Минобороны России:

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