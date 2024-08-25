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Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник
Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Средства ПВО России уничтожили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 украинский беспилотный летательный... 25.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-25T14:30+0300
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Средства ПВО России уничтожили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.Сводка Минобороны России:
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Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник
14:30 25.08.2024 (обновлено: 16:32 25.08.2024) СУХУМ, 25 авг - Sputnik.
Средства ПВО России уничтожили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30475 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17566 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13621 орудие полевой артиллерии и минометов, 25200 единиц специальной военной автомобильной техники.