https://sputnik-abkhazia.ru/20240825/v-sochi-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-1052086752.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Sputnik Абхазия
СУХУМ,25 авг - Spuntik. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи до 26 августа, синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер, оползни, смерчи... 25.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-25T16:50+0300
2024-08-25T16:50+0300
2024-08-25T17:20+0300
сочи
шторм
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1b/1049235969_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e3167b506d644ecff7dd22d1684eb238.jpg
СУХУМ,25 авг - Spuntik. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи до 26 августа, синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер, оползни, смерчи над акваторией курорта, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в краевом главке МЧС объявляли о неблагоприятных погодных условиях до 25 августа."Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории муниципального образования города Сочи Краснодарского края: в течение суток 26 августа 2024 г. на территории г. Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На малых реках и водотоках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении спасателей.
сочи
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1b/1049235969_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ce42e7f4eb47c41a48267c308d907daa.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сочи, шторм, россия
В Сочи объявили штормовое предупреждение
16:50 25.08.2024 (обновлено: 17:20 25.08.2024)
СУХУМ,25 авг - Spuntik. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи до 26 августа, синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер, оползни, смерчи над акваторией курорта, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в краевом главке МЧС объявляли о неблагоприятных погодных условиях до 25 августа.
"Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории муниципального образования города Сочи Краснодарского края: в течение суток 26 августа 2024 г. на территории г. Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На малых реках и водотоках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении спасателей.