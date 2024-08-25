https://sputnik-abkhazia.ru/20240825/v-sochi-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-1052086752.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Sputnik Абхазия

СУХУМ,25 авг - Spuntik. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи до 26 августа, синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер, оползни, смерчи... 25.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-25T16:50+0300

2024-08-25T16:50+0300

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сочи

шторм

россия

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СУХУМ,25 авг - Spuntik. Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи до 26 августа, синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер, оползни, смерчи над акваторией курорта, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в краевом главке МЧС объявляли о неблагоприятных погодных условиях до 25 августа."Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории муниципального образования города Сочи Краснодарского края: в течение суток 26 августа 2024 г. на территории г. Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На малых реках и водотоках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении спасателей.

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