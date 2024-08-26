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Абхазские журналисты вспомнили 26 августа 2008 года
Абхазские журналисты вспомнили 26 августа 2008 года
Sputnik Абхазия
26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал Указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. 26.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-26T18:26+0300
2024-08-26T18:26+0300
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Воспоминаниями о 26 августа 2008 года поделились заслуженные журналисты Абхазии Владимир Никонов, Анжела Кучуберия и журналист Анаид Гогорян. Анжела Кучуберия рассказала, что за несколько часов до выступления президента России Дмитрия Медведева она уже знала, о чем он будет говорить."Тогда я работала в "Апсныпресс". Мы все сидим, внимательно смотрим на экран, уже скоро три часа, я выскакиваю в коридор, и там стоят люди в очереди в Минюст. Я сказала "люди, зайдите к нам, посмотрим вместе новости!". Они не могут понять, что я от них хочу. Кто-то с двери смотрел телевизор, я стояла рядом с телевизором, будто хочу схватить Медведева и начну обнимать", - отметила она.Когда Дмитрий Медведев произнес, что подписал Указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, все начали радостно кричать, поздравлять друг друга - была настоящая эйфория.
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видео, мультимедиа, журналисты, день признания независимости абхазии, видео
видео, мультимедиа, журналисты, день признания независимости абхазии, видео
Абхазские журналисты вспомнили 26 августа 2008 года
26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал Указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Воспоминаниями о 26 августа 2008 года поделились заслуженные журналисты Абхазии Владимир Никонов, Анжела Кучуберия и журналист Анаид Гогорян. Анжела Кучуберия рассказала, что за несколько часов до выступления президента России Дмитрия Медведева она уже знала, о чем он будет говорить.
"Тогда я работала в "Апсныпресс". Мы все сидим, внимательно смотрим на экран, уже скоро три часа, я выскакиваю в коридор, и там стоят люди в очереди в Минюст. Я сказала "люди, зайдите к нам, посмотрим вместе новости!". Они не могут понять, что я от них хочу. Кто-то с двери смотрел телевизор, я стояла рядом с телевизором, будто хочу схватить Медведева и начну обнимать", - отметила она.
Когда Дмитрий Медведев произнес, что подписал Указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, все начали радостно кричать, поздравлять друг друга - была настоящая эйфория.