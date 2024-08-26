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Бжания поздравил народ Абхазии с годовщиной признания независимости республики
Бжания поздравил народ Абхазии с годовщиной признания независимости республики
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с 16-й годовщиной международного признания независимости республики. 26.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-26T17:35+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с 16-й годовщиной международного признания независимости республики. Он подчеркнул, что народ Абхазии благодарен руководству России за смелое и судьбоносное решение. "Сегодня перед нашей страной новые вызовы и угрозы. Наши общие недруги предпринимают немало усилий для дестабилизации обстановки внутри наших стран. Народ Абхазии сделать это не позволит и не даст себя обмануть. Укрепление, сохранение и дальнейшее международное признание абхазского государства, соответственно и абхазского этноса невозможно без поддержки и опоры на великую Россию, - добавил Бжания.
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день признания независимости абхазии, абхазия, аслан бжания, сухум
день признания независимости абхазии, абхазия, аслан бжания, сухум
Бжания поздравил народ Абхазии с годовщиной признания независимости республики
17:35 26.08.2024 (обновлено: 19:17 26.08.2024)
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с 16-й годовщиной международного признания независимости республики.
"Исполнилась многовековая мечта нашего народа – жить и развиваться в собственном государстве, признанном мировым сообществом. С учетом исторической значимости, День международного признания стал для наших граждан самым любимым и почитаемым праздником после Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии", - сказал президент, выступая на праздничном концерте в Сухуме.
Он подчеркнул, что народ Абхазии благодарен руководству России за смелое и судьбоносное решение.
"Сегодня перед нашей страной новые вызовы и угрозы. Наши общие недруги предпринимают немало усилий для дестабилизации обстановки внутри наших стран. Народ Абхазии сделать это не позволит и не даст себя обмануть. Укрепление, сохранение и дальнейшее международное признание абхазского государства, соответственно и абхазского этноса невозможно без поддержки и опоры на великую Россию, - добавил Бжания.