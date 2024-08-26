https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-s-godovschinoy-priznaniya-nezavisimosti-respubliki-1052097488.html

Бжания поздравил народ Абхазии с годовщиной признания независимости республики

Бжания поздравил народ Абхазии с годовщиной признания независимости республики

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с 16-й годовщиной международного признания независимости республики. 26.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

день признания независимости абхазии

абхазия

аслан бжания

сухум

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с 16-й годовщиной международного признания независимости республики. Он подчеркнул, что народ Абхазии благодарен руководству России за смелое и судьбоносное решение. "Сегодня перед нашей страной новые вызовы и угрозы. Наши общие недруги предпринимают немало усилий для дестабилизации обстановки внутри наших стран. Народ Абхазии сделать это не позволит и не даст себя обмануть. Укрепление, сохранение и дальнейшее международное признание абхазского государства, соответственно и абхазского этноса невозможно без поддержки и опоры на великую Россию, - добавил Бжания.

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день признания независимости абхазии, абхазия, аслан бжания, сухум