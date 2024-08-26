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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/bzhaniya-vozlozhil-tsvety-k-memorialu-slavy-v-chest-godovschiny-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-1052088960.html
Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в честь годовщины признания независимости Абхазии
Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в честь годовщины признания независимости Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в Сухуме в честь 16-й годовщины признания независимости Абхазии. 26.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в Сухуме в честь 16-й годовщины признания независимости Абхазии.26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
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абхазия, аслан бжания, день признания независимости абхазии
абхазия, аслан бжания, день признания независимости абхазии

Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в честь годовщины признания независимости Абхазии

10:15 26.08.2024 (обновлено: 10:49 26.08.2024)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаАслан Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в Сухуме в честь 16-й годовщины признания независимости Абхазии.
Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в Сухуме в честь 16-й годовщины признания независимости Абхазии. - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2024
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в Сухуме в честь 16-й годовщины признания независимости Абхазии.

В церемонии участвовали члены правительства, депутаты, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии Олег Боциев, глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев, депутат Госдумы Константин Затулин, общественность.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
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