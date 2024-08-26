https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/bzhaniya-vozlozhil-tsvety-k-memorialu-slavy-v-chest-godovschiny-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-1052088960.html

Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в честь годовщины признания независимости Абхазии

Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в честь годовщины признания независимости Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в Сухуме в честь 16-й годовщины признания независимости Абхазии. 26.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-26T10:15+0300

2024-08-26T10:15+0300

2024-08-26T10:49+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

день признания независимости абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052088795_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6aa5f7604e1679443e499513c3f6dcf4.jpg

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Славы в Сухуме в честь 16-й годовщины признания независимости Абхазии.26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, аслан бжания, день признания независимости абхазии