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Диалог без границ: каким будет музыкальный конкурс Алисы Гицба
Диалог без границ: каким будет музыкальный конкурс Алисы Гицба
Sputnik Абхазия
Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба "Музыка — диалог без расстояний и границ" в этом году пройдет в формате творческой лаборатории. 26.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-26T14:12+0300
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В рамках лаборатории будет проходить конкурс, второй тур которого состоится в Москве, а третий - в Сухуме. 16 октября пройдет гала-концерт открытия в малом зале Московской консерватории."С 17 по 20 октября, в концертом зале Ирины Архиповой состоится второй тур нашего конкурса. 17 числа состоится жеребьевка и весь день будет посвящен проведению мастер-классов, лекций и семинаров. С 18 по 20 октября мы будем слушать участников второго тура", - отметила Алиса Гицба.Те, кто выйдет в третий тур, который состоится с 28 по 30 октября, а уже 31-го числа пройдет церемония вручения премий и наград победителям лаборатории. Первого ноября участники конкурса выступят в Пицундском храме, и с января по июнь будут проходить гала-концерты с участием победителей в городах России и Абхазии.В пресс-конференции приняли участие посол Абхазии в России Алхас Квициния, художественный руководитель конкурса "Музыка - диалог без расстояний и границ" Алиса Гицба, заслуженная артистка России Яна Иванилова, художественный руководитель ГУК "Москонцерт" Басиния Шульман, художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян, художественный руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джениа, музыковед, заслуженный работник культуры Асида Царгуш.
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видео, мультимедиа, видео из пресс-центра, абхазия, культура, видео
Диалог без границ: каким будет музыкальный конкурс Алисы Гицба
14:12 26.08.2024 (обновлено: 18:14 26.08.2024)
Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба "Музыка — диалог без расстояний и границ" в этом году пройдет в формате творческой лаборатории.
В рамках лаборатории будет проходить конкурс, второй тур которого состоится в Москве, а третий - в Сухуме. 16 октября пройдет гала-концерт открытия в малом зале Московской консерватории.
"С 17 по 20 октября, в концертом зале Ирины Архиповой состоится второй тур нашего конкурса. 17 числа состоится жеребьевка и весь день будет посвящен проведению мастер-классов, лекций и семинаров. С 18 по 20 октября мы будем слушать участников второго тура", - отметила Алиса Гицба.
Те, кто выйдет в третий тур, который состоится с 28 по 30 октября, а уже 31-го числа пройдет церемония вручения премий и наград победителям лаборатории. Первого ноября участники конкурса выступят в Пицундском храме, и с января по июнь будут проходить гала-концерты с участием победителей в городах России и Абхазии.
В пресс-конференции приняли участие посол Абхазии в России Алхас Квициния, художественный руководитель конкурса "Музыка - диалог без расстояний и границ" Алиса Гицба, заслуженная артистка России Яна Иванилова, художественный руководитель ГУК "Москонцерт" Басиния Шульман, художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян, художественный руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джениа, музыковед, заслуженный работник культуры Асида Царгуш.