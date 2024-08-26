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Конкурс Алисы Гицба пройдет в этом году в формате творческой лаборатории
Конкурс Алисы Гицба пройдет в этом году в формате творческой лаборатории
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба "Музыка - диалог без расстояний и границ" в этом году пройдет в формате... 26.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба "Музыка - диалог без расстояний и границ" в этом году пройдет в формате международной творческой лаборатории, рассказала Алиса Гицба на пресс-конференции в Sputnik.В рамках лаборатории пройдут мастер-классы, семинары, лекции, творческие беседы.До 30 сентября будет проходить первый этап конкурса - приниматься заявки на участие. По итогам отберут участников второго этапа, который пройдет в Москве и откроется гала--концертом 16 октября в малом зале Московской консерватории.Те, кто выйдут в третий тур, приедут в Абхазию на третий этап, который состоится с 28 по 30 октября.Уже 31 августа пройдет церемония вручения премий и наград победителям. 1 ноября участники конкурса выступят в Пицундском храме, и с января по июнь будут проходить гала-концерты с участием победителей в городах России и Абхазии. Всего ожидается участие около 500 музыкантов. Концерты пройдут в Сухуме, Пицунде, Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Саранске и других городах. В этом году конкурс получил поддержку российского Президентского фонда культурных инициатив.
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культура, абхазия, россия, алиса гицба, пресс-центр
культура, абхазия, россия, алиса гицба, пресс-центр
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба "Музыка - диалог без расстояний и границ" в этом году пройдет в формате международной творческой лаборатории, рассказала Алиса Гицба на пресс-конференции в Sputnik.
В рамках лаборатории пройдут мастер-классы, семинары, лекции, творческие беседы.
До 30 сентября будет проходить первый этап конкурса - приниматься заявки на участие. По итогам отберут участников второго этапа, который пройдет в Москве и откроется гала--концертом 16 октября в малом зале Московской консерватории.
"С 17 по 20 октября в концертом зале Ирины Архиповой состоится второй тур нашего конкурса. 17 числа состоится жеребьевка и весь день будет посвящен проведению мастер-классов, лекций и семинаров. С 18 по 20 октября мы будем слушать участников второго тура", - отметила Гицба.
Те, кто выйдут в третий тур, приедут в Абхазию на третий этап, который состоится с 28 по 30 октября.
Уже 31 августа пройдет церемония вручения премий и наград победителям. 1 ноября участники конкурса выступят в Пицундском храме, и с января по июнь будут проходить гала-концерты с участием победителей в городах России и Абхазии.
Всего ожидается участие около 500 музыкантов.
Концерты пройдут в Сухуме, Пицунде, Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Саранске и других городах.
В этом году конкурс получил поддержку российского Президентского фонда культурных инициатив.