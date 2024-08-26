https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/konkurs-alisy-gitsba-proydet-v-etom-godu-v-formate-tvorcheskoy-laboratorii--1052090634.html

Конкурс Алисы Гицба пройдет в этом году в формате творческой лаборатории

Конкурс Алисы Гицба пройдет в этом году в формате творческой лаборатории

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба "Музыка - диалог без расстояний и границ" в этом году пройдет в формате... 26.08.2024, Sputnik Абхазия

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2024-08-26T13:00+0300

культура

абхазия

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алиса гицба

пресс-центр

пресс-центр

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Третий международный музыкальный конкурс Алисы Гицба "Музыка - диалог без расстояний и границ" в этом году пройдет в формате международной творческой лаборатории, рассказала Алиса Гицба на пресс-конференции в Sputnik.В рамках лаборатории пройдут мастер-классы, семинары, лекции, творческие беседы.До 30 сентября будет проходить первый этап конкурса - приниматься заявки на участие. По итогам отберут участников второго этапа, который пройдет в Москве и откроется гала--концертом 16 октября в малом зале Московской консерватории.Те, кто выйдут в третий тур, приедут в Абхазию на третий этап, который состоится с 28 по 30 октября.Уже 31 августа пройдет церемония вручения премий и наград победителям. 1 ноября участники конкурса выступят в Пицундском храме, и с января по июнь будут проходить гала-концерты с участием победителей в городах России и Абхазии. Всего ожидается участие около 500 музыкантов. Концерты пройдут в Сухуме, Пицунде, Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Саранске и других городах. В этом году конкурс получил поддержку российского Президентского фонда культурных инициатив.

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