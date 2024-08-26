https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/kontsert-basty-v-chest-dnya-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-proshel-v-sukhume--1052098181.html

Концерт Басты в честь Дня признания независимости Абхазии прошел в Сухуме

Концерт Басты в честь Дня признания независимости Абхазии прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

26 августа в Абхазии празднуют 16 лет со дня международного признания независимости республики. 26.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-26T20:28+0300

2024-08-26T20:28+0300

2024-08-26T20:28+0300

в абхазии

абхазия

день признания независимости абхазии

россия

культура

аслан бжания

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052098016_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fa0477ac40988ea6de6e49d4be903614.jpg

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Праздничный концерт посвященный 16-летию международного признания независимости Абхазии состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме. С поздравительной речью выступил президент Аслан Бжания. Он отметил, что 26 августа 2008 года исполнилась многовековая мечта абхазского народа - жить и развиваться в признанном государстве. Глава государства подчеркнул, что народ Абхазии благодарен руководству России за мудрое и смелое решение. Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин в свою очередь сказал, что 26 августа 2008 года Россия положила начало международному признанию независимости Абхазии в качестве суверенного государства. "За прошедшие годы сотрудничество между нашими странами вышло на уровень союзничества и стратегического партнерства. Накоплен огромный опыт межгосударственного взаимодействия, создана прочная правовая база, позволяющая вести конструктивный диалог по основным вопросам двусторонней повестки", - заявил дипломат. Концерт начался с выступлений абхазской эстрады, затем на сцену вышел российский рэпер Баста. Несмотря на дождь трибуны и поле стадиона "Динамо" были заполнены людьми. Популярный исполнитель поздравил жителей республики с Днем признания независимости и пожелал мира и процветания Абхазии.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, день признания независимости абхазии, россия, культура, аслан бжания