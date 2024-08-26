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Концерт Басты в честь Дня признания независимости Абхазии прошел в Сухуме
Концерт Басты в честь Дня признания независимости Абхазии прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
26 августа в Абхазии празднуют 16 лет со дня международного признания независимости республики. 26.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-26T20:28+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Праздничный концерт посвященный 16-летию международного признания независимости Абхазии состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме. С поздравительной речью выступил президент Аслан Бжания. Он отметил, что 26 августа 2008 года исполнилась многовековая мечта абхазского народа - жить и развиваться в признанном государстве. Глава государства подчеркнул, что народ Абхазии благодарен руководству России за мудрое и смелое решение. Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин в свою очередь сказал, что 26 августа 2008 года Россия положила начало международному признанию независимости Абхазии в качестве суверенного государства. "За прошедшие годы сотрудничество между нашими странами вышло на уровень союзничества и стратегического партнерства. Накоплен огромный опыт межгосударственного взаимодействия, создана прочная правовая база, позволяющая вести конструктивный диалог по основным вопросам двусторонней повестки", - заявил дипломат. Концерт начался с выступлений абхазской эстрады, затем на сцену вышел российский рэпер Баста. Несмотря на дождь трибуны и поле стадиона "Динамо" были заполнены людьми. Популярный исполнитель поздравил жителей республики с Днем признания независимости и пожелал мира и процветания Абхазии.
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абхазия, день признания независимости абхазии, россия, культура, аслан бжания
абхазия, день признания независимости абхазии, россия, культура, аслан бжания
Концерт Басты в честь Дня признания независимости Абхазии прошел в Сухуме
26 августа в Абхазии празднуют 16 лет со дня международного признания независимости республики.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Праздничный концерт посвященный 16-летию международного признания независимости Абхазии состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.
С поздравительной речью выступил президент Аслан Бжания.
Он отметил, что 26 августа 2008 года исполнилась многовековая мечта абхазского народа - жить и развиваться в признанном государстве.
"С учетом исторической значимости, День международного признания стал для наших граждан самым любимым и почитаемым праздником после Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии", - заметил глава государства.
Глава государства подчеркнул, что народ Абхазии благодарен руководству России за мудрое и смелое решение.
Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин в свою очередь сказал, что 26 августа 2008 года Россия положила начало международному признанию независимости Абхазии в качестве суверенного государства.
"За прошедшие годы сотрудничество между нашими странами вышло на уровень союзничества и стратегического партнерства. Накоплен огромный опыт межгосударственного взаимодействия, создана прочная правовая база, позволяющая вести конструктивный диалог по основным вопросам двусторонней повестки", - заявил дипломат.
Концерт начался с выступлений абхазской эстрады, затем на сцену вышел российский рэпер Баста.
Несмотря на дождь трибуны и поле стадиона "Динамо" были заполнены людьми. Популярный исполнитель поздравил жителей республики с Днем признания независимости и пожелал мира и процветания Абхазии.