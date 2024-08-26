https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/minfin-abkhazii-i-federalnoe-kaznacheystvo-rossii-podpisali-memorandum-o-tekhsotrudnichestve-1052095809.html

Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техсотрудничестве

Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техсотрудничестве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Министерство финансов Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. 26.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-26T15:05+0300

2024-08-26T15:05+0300

2024-08-26T15:08+0300

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министерство финансов абхазии

казначейская система в абхазии

федеральное казначейство рф

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Министерство финансов Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. Подпись под документом с абхазской стороны поставил министр финансов Владимир Делба, с российской - заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов. Александр Демидов в свою очередь сказал, что с 2016 года шла активная работа для того, чтобы создать надежную систему бюджета. Сотрудничество сторон будет осуществляться по следующим направлениям: Меморандум предполагает проведения ознакомительных визитов и встреч специалистов двух государств. В рамках документа стороны будут знакомиться с законодательством государств, регулирующим деятельность казначейских систем, а также обмениваться ведомственными печатными изданиями и методическими материалами. Кроме того, планируется проведение семинаров, дискуссий и конференций.

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россия, абхазия, министерство финансов абхазии, казначейская система в абхазии, федеральное казначейство рф