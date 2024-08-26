https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/minfin-abkhazii-i-federalnoe-kaznacheystvo-rossii-podpisali-memorandum-o-tekhsotrudnichestve-1052095809.html
Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техсотрудничестве
Минфин Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техсотрудничестве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Министерство финансов Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. 26.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-26T15:05+0300
2024-08-26T15:05+0300
2024-08-26T15:08+0300
в абхазии
россия
абхазия
министерство финансов абхазии
казначейская система в абхазии
федеральное казначейство рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052094910_0:80:1538:945_1920x0_80_0_0_ff7c3118d27d328ae07f6a5bce7ac331.jpg
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Министерство финансов Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве. Подпись под документом с абхазской стороны поставил министр финансов Владимир Делба, с российской - заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов. Александр Демидов в свою очередь сказал, что с 2016 года шла активная работа для того, чтобы создать надежную систему бюджета. Сотрудничество сторон будет осуществляться по следующим направлениям: Меморандум предполагает проведения ознакомительных визитов и встреч специалистов двух государств. В рамках документа стороны будут знакомиться с законодательством государств, регулирующим деятельность казначейских систем, а также обмениваться ведомственными печатными изданиями и методическими материалами. Кроме того, планируется проведение семинаров, дискуссий и конференций.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052094910_86:0:1453:1025_1920x0_80_0_0_77d128be4f4ecc6ca223814f74c16e34.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, абхазия, министерство финансов абхазии, казначейская система в абхазии, федеральное казначейство рф
россия, абхазия, министерство финансов абхазии, казначейская система в абхазии, федеральное казначейство рф
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Министерство финансов Абхазии и Федеральное казначейство России подписали Меморандум о техническом сотрудничестве.
Подпись под документом с абхазской стороны поставил министр финансов Владимир Делба, с российской - заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов.
"Мы продолжаем динамично развивать наши двусторонние отношения в тех сферах, в которых мы компетентны. Подписание меморандума — это еще один виток нашего сотрудничества, которое дает импульс в развитии в целом финансовой системы нашей страны и в частности казначейского исполнения бюджета", — отметил Делба.
Александр Демидов в свою очередь сказал, что с 2016 года шла активная работа для того, чтобы создать надежную систему бюджета.
Сотрудничество сторон будет осуществляться по следующим направлениям:
организация и функции органов казначейства;
методология и технология обслуживания бюджетов;
финансовое прогнозирование и управление кассовыми средствами;
информационные технологии в органах казначейства;
бюджетный учет и отчетность;
контроль и оценка исполнения бюджета и внутреннего аудита.
Меморандум предполагает проведения ознакомительных визитов и встреч специалистов двух государств.
В рамках документа стороны будут знакомиться с законодательством государств, регулирующим деятельность казначейских систем, а также обмениваться ведомственными печатными изданиями и методическими материалами.
Кроме того, планируется проведение семинаров, дискуссий и конференций.