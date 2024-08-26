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Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии подписали План консультаций
Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии подписали План консультаций
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. План консультаций между Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии на 2024-2025 годы подписали министры Сергей Шамба и... 26.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-26T20:01+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. План консультаций между Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии на 2024-2025 годы подписали министры Сергей Шамба и Ахсар Джиоев.Документ предусматривает: Сергей Шамба поблагодарил делегацию Южной Осетии за приезд на празднование 16-летия Дня международного признания АбхазииОн добавил, что ключевую роль в признании независимости сыграли первый и второй президенты Абхазии Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, а также президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты.Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества по всем направлениям.
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южная осетия, абхазия, мид абхазии, политика, день признания независимости абхазии
южная осетия, абхазия, мид абхазии, политика, день признания независимости абхазии
Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии подписали План консультаций
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. План консультаций между Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии на 2024-2025 годы подписали министры Сергей Шамба и Ахсар Джиоев.
Документ предусматривает:
актуальные вопросы двусторонних отношений,
развитие двусторонней договорной-правовой базы,
сотрудничество в области консульской деятельности,
организация совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов и другие.
Сергей Шамба поблагодарил делегацию Южной Осетии за приезд на празднование 16-летия Дня международного признания Абхазии
"Этот день приближали многие поколения нашего народа, которые отстаивали права, идентичность своего народа. Многие молодые парни и девушки погибли, сражаясь за свободу и независимость наших народов. В начале это произошло в Южной Осетии, потом в Абхазии", - отметил министр.
Он добавил, что ключевую роль в признании независимости сыграли первый и второй президенты Абхазии Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, а также президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты.
Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества по всем направлениям.