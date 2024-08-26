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Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии подписали План консультаций

Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии подписали План консультаций

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. План консультаций между Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии на 2024-2025 годы подписали министры Сергей Шамба и... 26.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-26T20:01+0300

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2024-08-26T20:01+0300

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абхазия

мид абхазии

политика

день признания независимости абхазии

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. План консультаций между Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии на 2024-2025 годы подписали министры Сергей Шамба и Ахсар Джиоев.Документ предусматривает: Сергей Шамба поблагодарил делегацию Южной Осетии за приезд на празднование 16-летия Дня международного признания АбхазииОн добавил, что ключевую роль в признании независимости сыграли первый и второй президенты Абхазии Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, а также президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты.Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества по всем направлениям.

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Sputnik Абхазия

южная осетия, абхазия, мид абхазии, политика, день признания независимости абхазии