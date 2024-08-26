https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/takie-obstoyatelstva-o-priznanii-nezavisimosti-abkhazii-v-vospominaniyakh-zhurnalistov--1052090306.html
Такие обстоятельства: о признании независимости Абхазии в воспоминаниях журналистов
Такие обстоятельства: о признании независимости Абхазии в воспоминаниях журналистов
Sputnik Абхазия
Заслуженный журналист Абхазии Владимир Никонов, Заслуженный журналист Абхазии Анжела Кучуберия и журналист Анаид Гогорян в эфире радио Sputnik рассказали, как... 26.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-26T13:53+0300
2024-08-26T13:53+0300
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Такие обстоятельства: о признании независимости Абхазии в воспоминаниях журналистов
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: о признании независимости Абхазии в воспоминаниях журналистов
26 августа - День международного признания Абхазии. Каким этот день был в 2008 году, как народ Абхазии прильнул к телевизорам, и над городом повисла тишина, а потом улицы запестрили абхазскими, югоосетинскими и российскими флагами, что чувствовал каждый гражданин республики в тот день, почему вот уже 16 лет в Абхазии не боятся за свою безопасность? Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, такие обстоятельства, независимость, аудио
подкасты, абхазия, россия, такие обстоятельства, независимость, аудио
Такие обстоятельства: о признании независимости Абхазии в воспоминаниях журналистов
13:53 26.08.2024 (обновлено: 13:54 26.08.2024)
Заслуженный журналист Абхазии Владимир Никонов, Заслуженный журналист Абхазии Анжела Кучуберия и журналист Анаид Гогорян в эфире радио Sputnik рассказали, как 16 лет назад встретили новость о признании и как освещали это историческое событие в СМИ.
26 августа - День международного признания Абхазии. Каким этот день был в 2008 году, как народ Абхазии прильнул к телевизорам, и над городом повисла тишина, а потом улицы запестрили абхазскими, югоосетинскими и российскими флагами, что чувствовал каждый гражданин республики в тот день, почему вот уже 16 лет в Абхазии не боятся за свою безопасность?