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Трапш об отношениях Абхазии и России после признания: меняются, как в нормальном браке
Трапш об отношениях Абхазии и России после признания: меняются, как в нормальном браке
Sputnik Абхазия
Как меняется политический облик Кавказа, что сейчас происходит во взаимоотношениях Абхазии, России и Грузии, в интервью радио Sputnik рассказал политолог... 26.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-26T11:29+0300
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Трапш о ситуации на Кавказе
Sputnik Абхазия
Трапш о ситуации на Кавказе
В августе в Абхазии отмечают несколько важных дат, среди которых День признания независимости. О пути развития Абхазии в контексте взаимоотношений с соседними странами, в интервью радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш. По его мнению, сейчас главное не только удержать достигнутое, но и строить новые проекты, учитывая меняющиеся реалии.Слушайте подкаст.
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Трапш об отношениях Абхазии и России после признания: меняются, как в нормальном браке
11:29 26.08.2024 (обновлено: 11:30 26.08.2024)
Как меняется политический облик Кавказа, что сейчас происходит во взаимоотношениях Абхазии, России и Грузии, в интервью радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.
В августе в Абхазии отмечают несколько важных дат, среди которых День признания независимости. О пути развития Абхазии в контексте взаимоотношений с соседними странами, в интервью радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.
"За прошедшие 16 лет (после признания независимости Абхазии - ред.) ситуация меняется, почти как в нормальном браке, то есть от начальной эйфории приходят к коммуникации, к содружеству, к совместным проектам, к тому, что составляет полноценные прочные отношения. Ожидания, которые были вначале, естественно, преувеличивали те возможности, которые существовали, но многое из того, что задумывалось, удалось реализовать и благодаря российским инвестициям и благодаря партнерству в самых разных сферах. Годы не прошли зря и пришло понимание того, как можно эффективно организовать это сотрудничество", - считает Трапш.
По его мнению, сейчас главное не только удержать достигнутое, но и строить новые проекты, учитывая меняющиеся реалии.