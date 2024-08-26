https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/trapsh-ob-otnosheniyakh-abkhazii-i-rossii-posle-priznaniya-menyayutsya-kak-v-normalnom-brake--1052066860.html

Трапш об отношениях Абхазии и России после признания: меняются, как в нормальном браке

Трапш об отношениях Абхазии и России после признания: меняются, как в нормальном браке

Sputnik Абхазия

Как меняется политический облик Кавказа, что сейчас происходит во взаимоотношениях Абхазии, России и Грузии, в интервью радио Sputnik рассказал политолог... 26.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-26T11:29+0300

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Трапш о ситуации на Кавказе Sputnik Абхазия Трапш о ситуации на Кавказе

В августе в Абхазии отмечают несколько важных дат, среди которых День признания независимости. О пути развития Абхазии в контексте взаимоотношений с соседними странами, в интервью радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш. По его мнению, сейчас главное не только удержать достигнутое, но и строить новые проекты, учитывая меняющиеся реалии.Слушайте подкаст.

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