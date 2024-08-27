С неба лей: концерт Басты к Дню признания независимости Абхазии

Он стал настоящим событием для жителей и гостей столицы. Стадион “Динамо”, рассчитанный четыре тысячи зрителей, был переполнен. Не поместившиеся на трибунах люди разместились на поле, им даже не помешал непрекращающийся дождь. Виновником такого ажиотажа стал известный российский исполнитель Баста.Перед началом долгожданного концерта с праздником народ Абхазии поздравили глава государства Аслан Бжания, посол России Михаил Шургалин и министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев.Концерт начался с выступлений звезд абхазской эстрады, затем на сцену вышел сам Баста.Рэпер поздравил жителей республики с Днем признания независимости и пожелал мира и процветания Абхазии.
Концерт, приуроченный ко Дню признания независимости Абхазии, прошел на стадионе “Динамо” в Сухуме 26 августа.
Он стал настоящим событием для жителей и гостей столицы. Стадион “Динамо”, рассчитанный четыре тысячи зрителей, был переполнен. Не поместившиеся на трибунах люди разместились на поле, им даже не помешал непрекращающийся дождь. Виновником такого ажиотажа стал известный российский исполнитель Баста.
Перед началом долгожданного концерта с праздником народ Абхазии поздравили глава государства Аслан Бжания, посол России Михаил Шургалин и министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев.
Концерт начался с выступлений звезд абхазской эстрады, затем на сцену вышел сам Баста.
Рэпер поздравил жителей республики с Днем признания независимости и пожелал мира и процветания Абхазии.