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С неба лей: концерт Басты к Дню признания независимости Абхазии
С неба лей: концерт Басты к Дню признания независимости Абхазии
Sputnik Абхазия
Концерт, приуроченный ко Дню признания независимости Абхазии, прошел на стадионе “Динамо” в Сухуме 26 августа. 27.08.2024, Sputnik Абхазия
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Он стал настоящим событием для жителей и гостей столицы. Стадион “Динамо”, рассчитанный четыре тысячи зрителей, был переполнен. Не поместившиеся на трибунах люди разместились на поле, им даже не помешал непрекращающийся дождь. Виновником такого ажиотажа стал известный российский исполнитель Баста.Перед началом долгожданного концерта с праздником народ Абхазии поздравили глава государства Аслан Бжания, посол России Михаил Шургалин и министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев.Концерт начался с выступлений звезд абхазской эстрады, затем на сцену вышел сам Баста.Рэпер поздравил жителей республики с Днем признания независимости и пожелал мира и процветания Абхазии.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

С неба лей: концерт Басты к Дню признания независимости Абхазии

13:25 27.08.2024
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Концерт, приуроченный ко Дню признания независимости Абхазии, прошел на стадионе “Динамо” в Сухуме 26 августа.
Он стал настоящим событием для жителей и гостей столицы. Стадион “Динамо”, рассчитанный четыре тысячи зрителей, был переполнен. Не поместившиеся на трибунах люди разместились на поле, им даже не помешал непрекращающийся дождь. Виновником такого ажиотажа стал известный российский исполнитель Баста.
Перед началом долгожданного концерта с праздником народ Абхазии поздравили глава государства Аслан Бжания, посол России Михаил Шургалин и министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев.
Концерт начался с выступлений звезд абхазской эстрады, затем на сцену вышел сам Баста.
Рэпер поздравил жителей республики с Днем признания независимости и пожелал мира и процветания Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед началом концерта с поздравительной речью выступил президент Аслан Бжания.

Перед началом концерта с поздравительной речью выступил президент Аслан Бжания. - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед началом концерта с поздравительной речью выступил президент Аслан Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многотысячный стадион затаил дыхание в ожидании выхода на сцену рэпера Басты.

Многотысячный стадион затаил дыхание в ожидании выхода на сцену рэпера Басты. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многотысячный стадион затаил дыхание в ожидании выхода на сцену рэпера Басты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он вышел на сцену после выступления звезд абхазской эстрады.

Он вышел на сцену после выступления звезд абхазской эстрады. - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он вышел на сцену после выступления звезд абхазской эстрады.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители зажгли фонарики в телефонах и подняли руки вверх, приветствуя кумира.

Зрители зажгли фонарики в телефонах и подняли руки вверх, приветствуя кумира. - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители зажгли фонарики в телефонах и подняли руки вверх, приветствуя кумира.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт проходил под "аккомпанемент" грозы.

Концерт проходил под &quot;аккомпанемент&quot; грозы. - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт проходил под "аккомпанемент" грозы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но, несмотря на то, что с неба лило, трибуны и поле стадиона "Динамо" были заполнены людьми.

Но, несмотря на то, что с неба лило, трибуны и поле стадиона &quot;Динамо&quot; были заполнены людьми. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но, несмотря на то, что с неба лило, трибуны и поле стадиона "Динамо" были заполнены людьми.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Даже кратковременное отключение электричества в столице не смогло помешать празднику.

Даже кратковременное отключение электричества в столице не смогло помешать празднику. - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Даже кратковременное отключение электричества в столице не смогло помешать празднику.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он надолго запомнится жителям республики.

Он надолго запомнится жителям республики. - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он надолго запомнится жителям республики.

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