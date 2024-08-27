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Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары
Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары
Sputnik Абхазия
Существует версия об абхазском происхождении царицы Тамары, которая 30 лет правила Абхазским царством. Свидетельствует об этом грузинская народная песня. О чем... 27.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-27T13:09+0300
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Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары
Существует версия об абхазском происхождении царицы Тамары, которая 30 лет правила Абхазским царством. Свидетельствует об этом грузинская народная песня. О чем эта песня повествует и какие выводы на основании слов этой песни, в эфире радио Sputnik говорили с поэтом и общественным деятелем и исследователем истории Абхазии Юрием Квициния. Свою версию происхождения царицы Тамары в местных изданиях опубликовал Юрий Квициния. "Слово "национальность" я бы не применял, потому что это слово современное. Она (царица Тамара - ред.), конечно, имеет корни армянские, но бабушка - дочь абхазского царя Георгия Ачба. Это цари Леониды, а они все Ачба", - рассказал Квициния. Он напомнил, что царица умерла в 1213 году. Она правила кавказской империей, которая охватывала большую территорию и многие народы. Подробности слушайте в подкасте.
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Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары

13:09 27.08.2024
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Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары
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Существует версия об абхазском происхождении царицы Тамары, которая 30 лет правила Абхазским царством. Свидетельствует об этом грузинская народная песня. О чем эта песня повествует и какие выводы на основании слов этой песни, в эфире радио Sputnik говорили с поэтом и общественным деятелем и исследователем истории Абхазии Юрием Квициния.
Свою версию происхождения царицы Тамары в местных изданиях опубликовал Юрий Квициния.
"Слово "национальность" я бы не применял, потому что это слово современное. Она (царица Тамара - ред.), конечно, имеет корни армянские, но бабушка - дочь абхазского царя Георгия Ачба. Это цари Леониды, а они все Ачба", - рассказал Квициния.
Он напомнил, что царица умерла в 1213 году. Она правила кавказской империей, которая охватывала большую территорию и многие народы.

"Когда она умерла, ее увезли в Абхазию, хотя современные грузинские ученые все ищут ее могилу то в Палестине, то на Северном Кавказе у ингушей. Но 800 лет назад грузинский народ создал песню "Увезли Тамару-деву в Абхазию". Это заглавие. И там текст идет: "Увезли Тамару в Абхазию". Если она грузинская царица, почему ее увезли в Абхазию?", - задается вопросом исследователь.

Подробности слушайте в подкасте.
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