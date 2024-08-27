https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/takie-obstoyatelstva-kvitsiniya-o-versii-proiskhozhdeniya-tsaritsy-tamary--1052090822.html
Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары
Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары
Sputnik Абхазия
Существует версия об абхазском происхождении царицы Тамары, которая 30 лет правила Абхазским царством. Свидетельствует об этом грузинская народная песня. О чем... 27.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-27T13:09+0300
2024-08-27T13:09+0300
2024-08-27T13:09+0300
радио
подкасты
абхазия
история
такие обстоятельства
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052090945_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_d85ea48f9aa07c1dd22182a420ee15f6.jpg
Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары
Существует версия об абхазском происхождении царицы Тамары, которая 30 лет правила Абхазским царством. Свидетельствует об этом грузинская народная песня. О чем эта песня повествует и какие выводы на основании слов этой песни, в эфире радио Sputnik говорили с поэтом и общественным деятелем и исследователем истории Абхазии Юрием Квициния. Свою версию происхождения царицы Тамары в местных изданиях опубликовал Юрий Квициния. "Слово "национальность" я бы не применял, потому что это слово современное. Она (царица Тамара - ред.), конечно, имеет корни армянские, но бабушка - дочь абхазского царя Георгия Ачба. Это цари Леониды, а они все Ачба", - рассказал Квициния. Он напомнил, что царица умерла в 1213 году. Она правила кавказской империей, которая охватывала большую территорию и многие народы. Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052090945_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_802bf726362cdaa47c4a470cd2f953f0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, история, такие обстоятельства, аудио
подкасты, абхазия, история, такие обстоятельства, аудио
Существует версия об абхазском происхождении царицы Тамары, которая 30 лет правила Абхазским царством. Свидетельствует об этом грузинская народная песня. О чем эта песня повествует и какие выводы на основании слов этой песни, в эфире радио Sputnik говорили с поэтом и общественным деятелем и исследователем истории Абхазии Юрием Квициния.
Свою версию происхождения царицы Тамары в местных изданиях опубликовал Юрий Квициния.
"Слово "национальность" я бы не применял, потому что это слово современное. Она (царица Тамара - ред.), конечно, имеет корни армянские, но бабушка - дочь абхазского царя Георгия Ачба. Это цари Леониды, а они все Ачба", - рассказал Квициния.
Он напомнил, что царица умерла в 1213 году. Она правила кавказской империей, которая охватывала большую территорию и многие народы.
"Когда она умерла, ее увезли в Абхазию, хотя современные грузинские ученые все ищут ее могилу то в Палестине, то на Северном Кавказе у ингушей. Но 800 лет назад грузинский народ создал песню "Увезли Тамару-деву в Абхазию". Это заглавие. И там текст идет: "Увезли Тамару в Абхазию". Если она грузинская царица, почему ее увезли в Абхазию?", - задается вопросом исследователь.
Подробности слушайте в подкасте.