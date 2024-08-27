https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/takie-obstoyatelstva-kvitsiniya-o-versii-proiskhozhdeniya-tsaritsy-tamary--1052090822.html

Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары

Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары

Sputnik Абхазия

Существует версия об абхазском происхождении царицы Тамары, которая 30 лет правила Абхазским царством. Свидетельствует об этом грузинская народная песня. О чем... 27.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-27T13:09+0300

2024-08-27T13:09+0300

2024-08-27T13:09+0300

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Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Квициния о версии происхождения царицы Тамары

Существует версия об абхазском происхождении царицы Тамары, которая 30 лет правила Абхазским царством. Свидетельствует об этом грузинская народная песня. О чем эта песня повествует и какие выводы на основании слов этой песни, в эфире радио Sputnik говорили с поэтом и общественным деятелем и исследователем истории Абхазии Юрием Квициния. Свою версию происхождения царицы Тамары в местных изданиях опубликовал Юрий Квициния. "Слово "национальность" я бы не применял, потому что это слово современное. Она (царица Тамара - ред.), конечно, имеет корни армянские, но бабушка - дочь абхазского царя Георгия Ачба. Это цари Леониды, а они все Ачба", - рассказал Квициния. Он напомнил, что царица умерла в 1213 году. Она правила кавказской империей, которая охватывала большую территорию и многие народы. Подробности слушайте в подкасте.

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