https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/uchastniki-iz-abkhazii-rasskazali-o-kulturnom-forume-v-moskve-1052108883.html

Участники из Абхазии рассказали о Детском культурном форуме в Москве

Участники из Абхазии рассказали о Детском культурном форуме в Москве

Sputnik Абхазия

Международный детский культурный форум проходил в Москве с 22 по 24 августа. Абхазию на нем представили ученицы Сухумского госучилища культуры. 27.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-27T22:55+0300

2024-08-27T22:55+0300

2024-08-27T22:56+0300

в абхазии

абхазия

россия

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1b/1052109026_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fcbee7e041b1cb92a8d53cd62ff5d827.jpg

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Представлять Абхазию на Детском культурном форуме в Москве было волнительно, призналась в эфире радио Sputnik участница из Абхазии Рада Ашба. "Мы понимали насколько это ответственно - представлять нашу страну на этом форуме. К тому же, мы не знали, как там примут наше выступление. Мы долго думали, и решили представить нашу страну старинным абхазским танцем, сами работали над хореографией. На сцену выходили с хорошим настроем, сделали все, что было в наших силах", - рассказала Ашба. По словам главного специалиста отдела культуры и искусства Минкульта Абхазии Миланы Ходжава, на протяжении трех дней в рамках форума проходили мастер-классы от опытных наставников, творческие встречи и диалоги со знаковыми деятелями культуры, интенсивы от профессионалов креативных индустрий.Кроме того, на площадке Форума были развернуты интерактивные зоны, где ребята могли взаимодействовать с другими иностранными участниками, играть и отдыхать. Международный детский культурный форум проходил в Москве с 22 по 24 августа. Программа форума состояла из более 160 мероприятий в таких творческих направлениях, как музыка, хореография, театр и цирк, кино и анимация, музеи и ИЗО, литература и журналистика.Абхазию на форуме представляли Елизавета Хишба Елизавета, Салли Гвинджия, Рада Ашба, Салима Шоуа, Арина Джонуа.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, культура