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Участники из Абхазии рассказали о Детском культурном форуме в Москве
Участники из Абхазии рассказали о Детском культурном форуме в Москве
Sputnik Абхазия
Международный детский культурный форум проходил в Москве с 22 по 24 августа. Абхазию на нем представили ученицы Сухумского госучилища культуры. 27.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Представлять Абхазию на Детском культурном форуме в Москве было волнительно, призналась в эфире радио Sputnik участница из Абхазии Рада Ашба. "Мы понимали насколько это ответственно - представлять нашу страну на этом форуме. К тому же, мы не знали, как там примут наше выступление. Мы долго думали, и решили представить нашу страну старинным абхазским танцем, сами работали над хореографией. На сцену выходили с хорошим настроем, сделали все, что было в наших силах", - рассказала Ашба. По словам главного специалиста отдела культуры и искусства Минкульта Абхазии Миланы Ходжава, на протяжении трех дней в рамках форума проходили мастер-классы от опытных наставников, творческие встречи и диалоги со знаковыми деятелями культуры, интенсивы от профессионалов креативных индустрий.Кроме того, на площадке Форума были развернуты интерактивные зоны, где ребята могли взаимодействовать с другими иностранными участниками, играть и отдыхать. Международный детский культурный форум проходил в Москве с 22 по 24 августа. Программа форума состояла из более 160 мероприятий в таких творческих направлениях, как музыка, хореография, театр и цирк, кино и анимация, музеи и ИЗО, литература и журналистика.Абхазию на форуме представляли Елизавета Хишба Елизавета, Салли Гвинджия, Рада Ашба, Салима Шоуа, Арина Джонуа.
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абхазия, россия, культура
Участники из Абхазии рассказали о Детском культурном форуме в Москве
22:55 27.08.2024 (обновлено: 22:56 27.08.2024)
Международный детский культурный форум проходил в Москве с 22 по 24 августа. Абхазию на нем представили ученицы Сухумского госучилища культуры.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Представлять Абхазию на Детском культурном форуме в Москве было волнительно, призналась в эфире радио Sputnik участница из Абхазии Рада Ашба.
"Мы понимали насколько это ответственно - представлять нашу страну на этом форуме. К тому же, мы не знали, как там примут наше выступление. Мы долго думали, и решили представить нашу страну старинным абхазским танцем, сами работали над хореографией. На сцену выходили с хорошим настроем, сделали все, что было в наших силах", - рассказала Ашба.
По словам главного специалиста отдела культуры и искусства Минкульта Абхазии Миланы Ходжава, на протяжении трех дней в рамках форума проходили мастер-классы от опытных наставников, творческие встречи и диалоги со знаковыми деятелями культуры, интенсивы от профессионалов креативных индустрий.
Кроме того, на площадке Форума были развернуты интерактивные зоны, где ребята могли взаимодействовать с другими иностранными участниками, играть и отдыхать.
"Отдельного внимания заслуживает концертная программа: все дни Форума работала уличная сцена и большой концертный зал Дворца Пионеров, в котором посчастливилось выступить и нам. Рада Ашба и Салли Гвинджия, студентки Сухумского государственного училища культуры, выступили на концерте Дружбы со старинным абхазским танцем. Зал долго аплодировал и с большой радостью встретил нас, ведь девочки очень достойно представили Абхазию", - отметила Ходжава.
Международный детский культурный форум проходил в Москве с 22 по 24 августа. Программа форума состояла из более 160 мероприятий в таких творческих направлениях, как музыка, хореография, театр и цирк, кино и анимация, музеи и ИЗО, литература и журналистика.
Абхазию на форуме представляли Елизавета Хишба Елизавета, Салли Гвинджия, Рада Ашба, Салима Шоуа, Арина Джонуа.