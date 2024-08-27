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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/vs-rossii-nanesti-vysokotochnyy-udar-po-obektam-aerodromnoy-infrastruktury-ukrainy-1052106603.html
ВС России нанести высокоточный удар по объектам аэродромной инфраструктуры Украины
ВС России нанести высокоточный удар по объектам аэродромной инфраструктуры Украины
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, следует из сводки Минобороны России 27.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-27T18:48+0300
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В ночь с 26 на 27 августа ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе дронами и ракетами "Кинжал" по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.Средствами ПВО России сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer и 31 беспилотный летательный аппарат.Всего с начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30564 БПЛА, 575 ЗРК, 17586 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин РЗОС, 13690 орудий полевой артиллерии и минометов, 25262 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/svo-kak-svyazany-pokrovskoe-i-kurskoe-napravleniya-1052098375.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

ВС России нанести высокоточный удар по объектам аэродромной инфраструктуры Украины

18:48 27.08.2024 (обновлено: 18:49 27.08.2024)
© Sputnik / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 27.08.2024
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Потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, следует из сводки Минобороны России
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В ночь с 26 на 27 августа ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе дронами и ракетами "Кинжал" по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает Министерство обороны России.
"Все назначенные цели поражены", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами ПВО России сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer и 31 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30564 БПЛА, 575 ЗРК, 17586 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин РЗОС, 13690 орудий полевой артиллерии и минометов, 25262 единицы специальной военной автомобильной техники.
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