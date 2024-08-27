https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/vs-rossii-nanesti-vysokotochnyy-udar-po-obektam-aerodromnoy-infrastruktury-ukrainy-1052106603.html

ВС России нанести высокоточный удар по объектам аэродромной инфраструктуры Украины

ВС России нанести высокоточный удар по объектам аэродромной инфраструктуры Украины

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, следует из сводки Минобороны России 27.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-27T18:48+0300

2024-08-27T18:48+0300

2024-08-27T18:49+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В ночь с 26 на 27 августа ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе дронами и ракетами "Кинжал" по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.Средствами ПВО России сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer и 31 беспилотный летательный аппарат.Всего с начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30564 БПЛА, 575 ЗРК, 17586 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин РЗОС, 13690 орудий полевой артиллерии и минометов, 25262 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/svo-kak-svyazany-pokrovskoe-i-kurskoe-napravleniya-1052098375.html

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