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Взаимный интерес: Марашания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости
Взаимный интерес: Марашания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости
Sputnik Абхазия
Бывший министр здравоохранения Зураб Маршания гость программы "Взаимный интерес" на радио Sputnik. 27.08.2024, Sputnik Абхазия
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Взаимный интерес: Маршания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Маршания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости
Бывший министр здравоохранения Зураб Маршания гость программы "Взаимный интерес" на радио Sputnik.В период признания независимости Абхазии Россией Зураб Маршания возглавлял министерство здравоохранения. В эфире радио Sputnik он поделился своими воспоминаниями о том, как признание независимости повлияло на развитие здравоохранения в республике, и как происходило взаимодействие между странами.Сейчас Зураб Маршания с добровольческой миссией в зоне СВО."Миссия скромная - я доктор, помогаю людям. Я посчитал нужным добавить свою капельку усилий в победу", - сказал Маршания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, сотрудничество, абхазия, россия, день признания независимости абхазии, аудио
подкасты, сотрудничество, абхазия, россия, день признания независимости абхазии, аудио

Взаимный интерес: Марашания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости

11:36 27.08.2024 (обновлено: 12:12 27.08.2024)
Радио
Взаимный интерес: Маршания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости
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Бывший министр здравоохранения Зураб Маршания гость программы "Взаимный интерес" на радио Sputnik.
В период признания независимости Абхазии Россией Зураб Маршания возглавлял министерство здравоохранения. В эфире радио Sputnik он поделился своими воспоминаниями о том, как признание независимости повлияло на развитие здравоохранения в республике, и как происходило взаимодействие между странами.
Сейчас Зураб Маршания с добровольческой миссией в зоне СВО.
"Миссия скромная - я доктор, помогаю людям. Я посчитал нужным добавить свою капельку усилий в победу", - сказал Маршания.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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