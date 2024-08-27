https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/vzaimnyy-interes-marashaniya-o-zdravookhranenii-abkhazii-v-period-priznaniya-nezavisimosti----1052071797.html

Взаимный интерес: Марашания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости

Взаимный интерес: Марашания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости

Sputnik Абхазия

Бывший министр здравоохранения Зураб Маршания гость программы "Взаимный интерес" на радио Sputnik. 27.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-27T11:36+0300

2024-08-27T11:36+0300

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Взаимный интерес: Маршания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Маршания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости

Бывший министр здравоохранения Зураб Маршания гость программы "Взаимный интерес" на радио Sputnik.В период признания независимости Абхазии Россией Зураб Маршания возглавлял министерство здравоохранения. В эфире радио Sputnik он поделился своими воспоминаниями о том, как признание независимости повлияло на развитие здравоохранения в республике, и как происходило взаимодействие между странами.Сейчас Зураб Маршания с добровольческой миссией в зоне СВО."Миссия скромная - я доктор, помогаю людям. Я посчитал нужным добавить свою капельку усилий в победу", - сказал Маршания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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