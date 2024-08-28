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Кабмин России одобрил ратификацию Соглашения с Абхазией о двойном налогообложении
Кабмин России одобрил ратификацию Соглашения с Абхазией о двойном налогообложении
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила ратификацию Соглашения с Абхазией об устранении двойного... 28.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила ратификацию Соглашения с Абхазией об устранении двойного налогообложения. Документ, подписанный 7 мая в Сухуме, предусматривает: Соглашение будет ратифицировано до конца года.
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абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика
абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика
Кабмин России одобрил ратификацию Соглашения с Абхазией о двойном налогообложении
12:00 28.08.2024 (обновлено: 13:30 28.08.2024) СУХУМ, 28 авг - Sputnik
. Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила
ратификацию Соглашения с Абхазией об устранении двойного налогообложения.
Документ, подписанный 7 мая в Сухуме, предусматривает:
Единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%.
Освобождение от налогообложения у источников дохода в отношении процентных доходов. Налоги с процентов уплачиваются в бюджет государства, предоставившего заем.
Освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство на период 18 месяцев. На протяжении льготного периода налог уплачивается только в стране резидентства.
Соглашение будет ратифицировано до конца года.