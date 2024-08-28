https://sputnik-abkhazia.ru/20240828/kabmin-rossii-odobril-ratifikatsiyu-soglasheniya-s-abkhaziey-o-dvoynom-nalogooblozhenii-1052110074.html

Кабмин России одобрил ратификацию Соглашения с Абхазией о двойном налогообложении

Кабмин России одобрил ратификацию Соглашения с Абхазией о двойном налогообложении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила ратификацию Соглашения с Абхазией об устранении двойного... 28.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила ратификацию Соглашения с Абхазией об устранении двойного налогообложения. Документ, подписанный 7 мая в Сухуме, предусматривает: Соглашение будет ратифицировано до конца года.

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, экономика