Российские военные освободили населенный пункт Камышевка
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Камышевка и продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ на Покровском направлении.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражен лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30613 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13720 орудий полевой артиллерии и минометов, 25312 единиц специальной военной автомобильной техники.