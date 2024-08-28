https://sputnik-abkhazia.ru/20240828/takie-obstoyatelstva-arshba-o-vosstanovlenii-bediyskogo-khrama-1052091915.html

Такие обстоятельства: Аршба о восстановлении Бедийского храма

Такие обстоятельства: Аршба о восстановлении Бедийского храма

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik руководитель фонда спасения Бедийского храма Белла Аршба рассказала, какая работа проделана по восстановлению древнего памятника... 28.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-28T18:40+0300

2024-08-28T18:40+0300

2024-08-28T18:40+0300

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абхазия

такие обстоятельства

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реставрация

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Такие обстоятельства: Аршба о восстановлении Бедийского храма Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Аршба о восстановлении Бедийского храма

Бедийский храм - памятник архитектуры Абхазии, возведенный в конце 10 века при царе Баграте III. Объект нуждается в восстановлении. О том, какую работу проводит благотворительный фонд спасения Бедийского храма, рассказала его руководитель Белла Аршба. "Фонд был создан несколько лет назад, при поддержке депутата Госдумы Отара Аршба. Храм быр заросшим, разрушенный после войны. И мы решили им заняться. У нас это получилось. Первое время мы проводили много работы: была восстановлена дорога, ведущая в Бедию до самого храма, отремонтированы наиболее аварийные участки дороги "Ткуарчал-Бедия", очищена от сорняка и леса территория самого храма...", - рассказала Аршба. Реставрация Бедийского храма обойдется, по примерным подсчетам, в 150 миллионов рублей. Как сообщила Белла Аршба, при поддержке Правительства республики уже отремонтирована кровля. Сейчас идет подготовка к работам над частью храма, над которой надстраивается купол. Слушайте подкаст.

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