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Значение каспийского МРК "Амур" с "Калибрами" для ВМФ России

Значение каспийского МРК "Амур" с "Калибрами" для ВМФ России

Sputnik Абхазия

Серия малых ракетных кораблей проекта "Каракурт" позволяет значительно нарастить ударную мощь оперативно-стратегических объединений ВМФ России. 28.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-28T09:00+0300

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Главное оружие МРК сегодня – высокоточные крылатые ракеты "Калибр", способные поражать цели в обычном и ядерном снаряжении на расстоянии до 2500 километров, пишет военный эксперт Александр Хроленко. В Каспийске 26 августа торжественно принят в боевой состав ВМФ России малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800. Торжественная церемония подъема Андреевского флага состоялась под руководством главкома Александра Моисеева, который заявил: "Корабли типа "Каракурт", спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества. Они внесут свой весомый вклад в укрепление боеготовности, действуя в составе надводной составляющей ВМФ. Выражаю уверенность в том, что экипаж малого ракетного корабля "Амур" будет с честью выполнять поставленные боевые задачи".Большое внимание к малому кораблю неслучайно. Новый каспийский "Каракурт" способен эффективно решать боевые задачи одиночно и в составе группировок, успешно поражать цели на удалении 2500 км от пирса в Каспийске. К примеру, на всей территории Польши, Румынии и Болгарии. Не говоря уже об украинских бандеровцах, которых ВМФ России планомерно и методично "калибрует" в рамках специальной военной операции. Программа оснащения Флота носителями высокоточного оружия будет продолжена. Строительство надежных, маневренных, обладающих высокой огневой мощью МРК проекта 22800 идет в хорошем темпе (из 18 запланированных заложены и построены 16).Многоцелевой ракетно-артиллерийский "Каракурт" не имеет "детских болезней" или "сырых" систем, здесь успешно работает все и сразу. Проект удалось создать быстро за счет использования серийных изделий ОПК, без опытно-конструкторских разработок. Отсюда – темпы строительства, идеальное соотношение цены и качества. Начиная с третьего корпуса, "Каракурты" получили зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-М" – такое повышение огневой мощи и боевой живучести МРК принципиально важно после свершившейся в ходе российской СВО "революции беспилотников". На борту "Каракурта" также имеется разведывательный дрон "Орлан-10", требование времени.Сокрушительная ударная мощь"Каракурты" – малые корабли (водоизмещение – 800 тонн), созданные для больших проблем противника. Предназначение проекта 22800 – охрана и оборона ближней морской зоны. Мониторинг окружающей обстановки экипаж МРК ведет с помощью комплекса "Минерал-М". И все же, в компактном корпусе длиной 67 метров и шириной 11 метров заключена огромная боевая мощь. При необходимости, высокоточные крылатые ракеты дальностью до 2500 км трансформируют компактные МРК в средство стратегического сдерживания. Одна из специализаций "Каракурта" – охота за подводными лодками противника.Каспийский "Амур" может поразить ракетный эсминец, военную базу или аэродром. Способен в любую погоду самостоятельно обнаружить и уничтожить морские и береговые объекты крылатыми ракетами "Калибр" или противокорабельными ракетами "Оникс". Благодаря могуществу комплекса "Панцирь-М", 76-мм пушки и автоматизированной системы управления огнем, "Каракурты" эффективны в отражении ракетных ударов.Интегрированный и самодостаточный "Панцирь-М" – единственная в мире корабельная система, совмещающая в одной башне мощное зенитное артиллерийское и ракетное вооружение, радиолокационно-оптическую систему управления. Обеспечивает трех-пятисекундную реакцию на все типы воздушных целей – летящие со скоростями до 1000 м/сек, на удалении до 20 км и на высотах до 15 км. Противника встречают два 30-мм шестиствольных зенитных автомата с боекомплектом по 500 бронебойно-подкалиберных и осколочно-фугасных снарядов, восемь пусковых для зенитных управляемых ракет со стержневыми боевыми частями.Российский флот не мельчает – модернизируется. "Москитные" идеи – классика отечественного кораблестроения. Напомню, еще в 1970-х разрабатывались ракетные катера "Молния" водоизмещением 500 тонн со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-270 "Москит" огромной ударной мощи, способными потопить авианосец противника. Полагаю, современные атомные ракетные крейсеры под водой и малые ракетные корабли типа "Каракурт" над водой – экономически оптимальная стратегия РФ на ближайшие десятилетия. При этом западный рейтинг военной мощи Global Firepower – 2024 отдает ВМФ России мировое первенство, оставляя ВМС США лишь на четвертом месте.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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