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Аслан Бжания встретился с новым главой Погрануправления ФСБ в Абхазии
Аслан Бжания встретился с новым главой Погрануправления ФСБ в Абхазии
Sputnik Абхазия
Генерал-майор Сергей Щедрин сменил Андрея Кудимова на посту нового начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии в августе 2024 года. 29.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-29T16:12+0300
2024-08-29T16:12+0300
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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с новым главой Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергеем Щедриным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства отметил важность работы службы с учетом международной обстановки."Абхазские коллеги всегда будут вашими соратниками, союзниками. У нас сложились добрые традиции, нас связывают и деловые, и человеческие отношения с предыдущими начальниками", – подчеркнул Бжания.
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абхазия, россия, пограничное управление фсб рф, аслан бжания, новости
абхазия, россия, пограничное управление фсб рф, аслан бжания, новости
Аслан Бжания встретился с новым главой Погрануправления ФСБ в Абхазии
16:12 29.08.2024 (обновлено: 16:37 29.08.2024)
Генерал-майор Сергей Щедрин сменил Андрея Кудимова на посту нового начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии в августе 2024 года.
СУХУМ, 29 авг – Sputnik.
Президент Аслан Бжания встретился с новым главой Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергеем Щедриным. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Глава государства отметил важность работы службы с учетом международной обстановки.
"Абхазские коллеги всегда будут вашими соратниками, союзниками. У нас сложились добрые традиции, нас связывают и деловые, и человеческие отношения с предыдущими начальниками", – подчеркнул Бжания.