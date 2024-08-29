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Аслан Бжания встретился с новым главой Погрануправления ФСБ в Абхазии

Аслан Бжания встретился с новым главой Погрануправления ФСБ в Абхазии

Sputnik Абхазия

Генерал-майор Сергей Щедрин сменил Андрея Кудимова на посту нового начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии в августе 2024 года. 29.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-29T16:12+0300

2024-08-29T16:12+0300

2024-08-29T16:37+0300

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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Президент Аслан Бжания встретился с новым главой Погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергеем Щедриным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства отметил важность работы службы с учетом международной обстановки."Абхазские коллеги всегда будут вашими соратниками, союзниками. У нас сложились добрые традиции, нас связывают и деловые, и человеческие отношения с предыдущими начальниками", – подчеркнул Бжания.

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