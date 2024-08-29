https://sputnik-abkhazia.ru/20240829/posrednik-gamisoniya-o-postuplenii-poshlin-ot-migratsionnoy-sluzhby-v-byudzhet-abkhazii-1052091376.html
Посредник: Гамисония о поступлении пошлин от Миграционной службы в бюджет Абхазии
Посредник: Гамисония о поступлении пошлин от Миграционной службы в бюджет Абхазии
Sputnik Абхазия
Замначальника Государственной миграционной службы республики Эдуард Гамисония в программе "Посредник" на радио Sputnik. 29.08.2024, Sputnik Абхазия
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Посредник: Гамисония о поступлении пошлин от миграционной службы в бюджет Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Гамисония о поступлении пошлин от миграционной службы в бюджет Абхазии
Более 111 миллионов рублей поступило в бюджет Абхазии от деятельности Миграционной службы с января по июль, что на 15 миллионов рублей больше рекордного 2023 года, рассказал на радио Sputnik замначальника Государственной миграционной службы республики Эдуард Гамисония.Он подчеркнул, что это стало возможным за счет ужесточения контроля над иностранными гражданами. Они также стали понимать, что для спокойной работы в Абхазии, им нужно легализоваться.Всего за первые семь месяцев 2024 года в республике было зарегистрировано около 7000 трудовых мигрантов, и это существенно больше показателей прошлых лет.Такую динамику Гамисония объясняет тем, что сотрудники Миграционной службы страны уже около трех месяцев работают на госгранице по реке Псоу и фиксируют всех заезжающих в Абхазию иностранцев. Их официально оформляют и выдают разрешительные документы.Подробности слушайте в подкасте.
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Посредник: Гамисония о поступлении пошлин от Миграционной службы в бюджет Абхазии
10:01 29.08.2024 (обновлено: 11:16 29.08.2024)
Замначальника Государственной миграционной службы республики Эдуард Гамисония в программе "Посредник" на радио Sputnik.
Более 111 миллионов рублей поступило в бюджет Абхазии от деятельности Миграционной службы с января по июль, что на 15 миллионов рублей больше рекордного 2023 года, рассказал на радио Sputnik замначальника Государственной миграционной службы республики Эдуард Гамисония.
Он подчеркнул, что это стало возможным за счет ужесточения контроля над иностранными гражданами. Они также стали понимать, что для спокойной работы в Абхазии, им нужно легализоваться.
Всего за первые семь месяцев 2024 года в республике было зарегистрировано около 7000 трудовых мигрантов, и это существенно больше показателей прошлых лет.
Такую динамику Гамисония объясняет тем, что сотрудники Миграционной службы страны уже около трех месяцев работают на госгранице по реке Псоу и фиксируют всех заезжающих в Абхазию иностранцев. Их официально оформляют и выдают разрешительные документы.
Подробности слушайте в подкасте
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