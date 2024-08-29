https://sputnik-abkhazia.ru/20240829/turbaza-dbar-i-bogdanov-o-podgotovke-kadrov-dlya-tursfery--1052113031.html

Турбаза: Дбар и Богданов о подготовке кадров для турсферы

Турбаза: Дбар и Богданов о подготовке кадров для турсферы

Sputnik Абхазия

Проректор АГУ Роман Дбар и председатель экспертного совета Ассоциации отельеров "Амос" Дмитрий Богданов в программе "Турбаза" на радио Sputnik. 29.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-29T12:23+0300

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Турбаза: Дбар и Богданов о подготовке кадров для турсферы Sputnik Абхазия Турбаза: Дбар и Богданов о подготовке кадров для турсферы

Доходы гостиниц и санаториев напрямую зависят от уровня подготовки персонала, сказал в эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Ассоциации отельеров "Амос" Дмитрий Богданов. Уделять внимание нужно людям разных возрастов — как выпускникам колледжей и университетов, так и сотрудникам пенсионного возраста, которые продолжают работать. Эти вложения, подчеркнул он, позволяют кратно увеличить доходы объектов размещения.Подробности слушайте в подкасте.

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