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Турбаза: Дбар и Богданов о подготовке кадров для турсферы
Турбаза: Дбар и Богданов о подготовке кадров для турсферы
Sputnik Абхазия
Проректор АГУ Роман Дбар и председатель экспертного совета Ассоциации отельеров "Амос" Дмитрий Богданов в программе "Турбаза" на радио Sputnik. 29.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-29T12:23+0300
2024-08-29T12:23+0300
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Турбаза: Дбар и Богданов о подготовке кадров для турсферы
Sputnik Абхазия
Турбаза: Дбар и Богданов о подготовке кадров для турсферы
Доходы гостиниц и санаториев напрямую зависят от уровня подготовки персонала, сказал в эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Ассоциации отельеров "Амос" Дмитрий Богданов. Уделять внимание нужно людям разных возрастов — как выпускникам колледжей и университетов, так и сотрудникам пенсионного возраста, которые продолжают работать. Эти вложения, подчеркнул он, позволяют кратно увеличить доходы объектов размещения.Подробности слушайте в подкасте.
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Турбаза: Дбар и Богданов о подготовке кадров для турсферы
12:23 29.08.2024 (обновлено: 12:34 29.08.2024)
Проректор АГУ Роман Дбар и председатель экспертного совета Ассоциации отельеров "Амос" Дмитрий Богданов в программе "Турбаза" на радио Sputnik.
Доходы гостиниц и санаториев напрямую зависят от уровня подготовки персонала, сказал в эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Ассоциации отельеров "Амос" Дмитрий Богданов.
Уделять внимание нужно людям разных возрастов — как выпускникам колледжей и университетов, так и сотрудникам пенсионного возраста, которые продолжают работать. Эти вложения, подчеркнул он, позволяют кратно увеличить доходы объектов размещения.
Подробности слушайте в подкасте
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