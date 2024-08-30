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Абхазские таможенники пресекли табачную контрабанду.
Абхазские таможенники пресекли табачную контрабанду.
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Абхазские таможенники пресекли табачную контрабанду на КПП "Псоу". 30.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Абхазские таможенники пресекли табачную контрабанду на КПП "Псоу". Они принадлежали пассажирке авто Халваш И.С. Незадекларированный товар изъят. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Абхазии.
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таможня, таможенный контроль, абхазия, контрабанда
таможня, таможенный контроль, абхазия, контрабанда
Абхазские таможенники пресекли табачную контрабанду.
12:23 30.08.2024 (обновлено: 12:23 31.08.2024) СУХУМ, 30 авг - Sputnik.
Абхазские таможенники пресекли
табачную контрабанду на КПП "Псоу".
На таможенном пункте "Псоу" при досмотре HYUNDAI SALARIS, следовавшей из России в Абхазию под управлением Заргарянц А.А., обнаружили 1010 пачек сигарет без акцизных марок.
Они принадлежали пассажирке авто Халваш И.С.
Незадекларированный товар изъят. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Абхазии.