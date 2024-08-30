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Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с юбилеем

Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с юбилеем

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с юбилеем. 30.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

политика

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с юбилеем.Он отметил выдающиеся лидерские качества своего белорусского коллеги, твердость характера и непоколебимую преданность интересам своего народа. Впервые президент Беларуси Александр Лукашенко с визитом посетил Абхазию в сентябре 2022 года.

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аслан бжания, александр лукашенко, белоруссия, абхазия, политика