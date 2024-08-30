https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/aslan-bzhaniya-pozdravil-aleksandra-lukashenko-s-yubileem-1052133862.html
Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с юбилеем
Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с юбилеем
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с юбилеем. 30.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-30T15:00+0300
2024-08-30T15:00+0300
2024-08-30T16:26+0300
в абхазии
аслан бжания
александр лукашенко
белоруссия
абхазия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1e/1052124743_0:106:2047:1257_1920x0_80_0_0_4177a7caab4c53a7279609e731d6f952.jpg
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с юбилеем.Он отметил выдающиеся лидерские качества своего белорусского коллеги, твердость характера и непоколебимую преданность интересам своего народа. Впервые президент Беларуси Александр Лукашенко с визитом посетил Абхазию в сентябре 2022 года.
белоруссия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1e/1052124743_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_a42a9bcf4cc3e5e9739ad212ace8cdc2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аслан бжания, александр лукашенко, белоруссия, абхазия, политика
аслан бжания, александр лукашенко, белоруссия, абхазия, политика
Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с юбилеем
15:00 30.08.2024 (обновлено: 16:26 30.08.2024)
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с юбилеем.
Он отметил выдающиеся лидерские качества своего белорусского коллеги, твердость характера и непоколебимую преданность интересам своего народа.
"Абхазия высоко ценит поддержку Беларуси на международной арене и стремится к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества во всех сферах", — говорится в поздравлении.
Впервые президент Беларуси Александр Лукашенко с визитом посетил Абхазию в сентябре 2022 года.