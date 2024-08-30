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Аслан Бжания встретился с Радием Хабировым

Аслан Бжания встретился с Радием Хабировым

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Укрепление международного сотрудничества и реализацию совместных проектов обсудили на рабочей встрече Аслан Бжания и Радий Хабиров. 30.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

уфа

россия

абхазия

башкортостан

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Укрепление международного сотрудничества и реализацию совместных проектов обсудили на рабочей встрече Аслан Бжания и Радий Хабиров.Глава Башкортостана рассказал о подготовке дорожной карты по расширению сотрудничества с Абхазией на ближайшие годы.Он также отметил, что развивается торговля между странами, растут объемы продаж абхазского вина и фруктов, на абхазском рынке работают башкирские предприятия.Аслан Бжания подчеркнул, что отношения между Абхазией и Россией носят исключительно союзнический характер, а укрепление связей с регионами РФ – задача номер один.Президент Абхазии прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы.

уфа

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абхазия

башкортостан

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аслан бжания, уфа, россия, абхазия, башкортостан