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Аслан Бжания встретился с Радием Хабировым
Аслан Бжания встретился с Радием Хабировым
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Укрепление международного сотрудничества и реализацию совместных проектов обсудили на рабочей встрече Аслан Бжания и Радий Хабиров. 30.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-30T18:00+0300
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Укрепление международного сотрудничества и реализацию совместных проектов обсудили на рабочей встрече Аслан Бжания и Радий Хабиров.Глава Башкортостана рассказал о подготовке дорожной карты по расширению сотрудничества с Абхазией на ближайшие годы.Он также отметил, что развивается торговля между странами, растут объемы продаж абхазского вина и фруктов, на абхазском рынке работают башкирские предприятия.Аслан Бжания подчеркнул, что отношения между Абхазией и Россией носят исключительно союзнический характер, а укрепление связей с регионами РФ – задача номер один.Президент Абхазии прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы.
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аслан бжания, уфа, россия, абхазия, башкортостан
аслан бжания, уфа, россия, абхазия, башкортостан
Аслан Бжания встретился с Радием Хабировым
18:00 30.08.2024 (обновлено: 20:54 30.08.2024)
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Укрепление международного сотрудничества и реализацию совместных проектов обсудили на рабочей встрече Аслан Бжания и Радий Хабиров.
Глава Башкортостана рассказал о подготовке дорожной карты по расширению сотрудничества с Абхазией на ближайшие годы.
"Одно из основных направлений сотрудничества – это туризм. В прошлом году пилотная группа пенсионеров из Башкортостана ездила в Абхазию по программе "Башкирско-абхазское долголетие". Были очень хорошие отзывы. Поэтому мы сейчас очень ждем завершения строительства Сухумского аэропорта и открытия прямого рейса из Уфы в Абхазию, чтобы увеличить поток туристов в обе стороны", – сказал Хабиров.
Он также отметил, что развивается торговля между странами, растут объемы продаж абхазского вина и фруктов, на абхазском рынке работают башкирские предприятия.
Аслан Бжания подчеркнул, что отношения между Абхазией и Россией носят исключительно союзнический характер, а укрепление связей с регионами РФ – задача номер один.
Президент Абхазии прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы.