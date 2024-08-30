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Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы
Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Аслан Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы, сообщила пресс-служба Администрации президента. 30.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Аслан Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы, сообщила пресс-служба Администрации президента. В аэропорту президента Абхазии встретил глава Башкортостана Радий Хабиров. Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита президента Аслана Бжания в Уфу.
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абхазия, башкортостан, аслан бжания, уфа
Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы
14:07 30.08.2024 (обновлено: 14:48 30.08.2024)
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Аслан Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы, сообщила пресс-служба Администрации президента.
В аэропорту президента Абхазии встретил глава Башкортостана Радий Хабиров.
У Бжания и Хабирова запланированы встреча и осмотр стройплощадки копии сухумской колоннады.
Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита президента Аслана Бжания в Уфу.