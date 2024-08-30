https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/bzhaniya-pribyl-v-bashkortostan-na-prazdnovanie-450-letiya-ufy-1052128212.html

Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы

Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Аслан Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы, сообщила пресс-служба Администрации президента. 30.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

башкортостан

аслан бжания

уфа

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Аслан Бжания прибыл в Башкортостан на празднование 450-летия Уфы, сообщила пресс-служба Администрации президента. В аэропорту президента Абхазии встретил глава Башкортостана Радий Хабиров. Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита президента Аслана Бжания в Уфу.

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