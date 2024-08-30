https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/fotovystavka-pamyati-propavshikh-bez-vesti-v-gody-ovna-otkrylas-v-gudaute-1052132988.html

Фотовыставка памяти пропавших без вести в годы ОВНА открылась в Гудауте

Фотовыставка памяти пропавших без вести в годы ОВНА открылась в Гудауте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Фотовыставка памяти пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар. 30.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-30T15:52+0300

2024-08-30T15:52+0300

2024-08-30T16:01+0300

в абхазии

гудаута

гудаутский район

абхазия

овна

история

пропавшие без вести

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Фотовыставка памяти пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар.Экспозиция состоит из 96 копий снимков бойцов абхазской армии, чьи тела все еще не удалось найти. Директор музея Гугуца Джикирба рассказала о нескольких эпизодах той войны. Герой Абхазии Фридон Авидзба был командующим третьим батальоном и во время Мартовской наступательной операции для поднятия боевого духа своих бойцов первым ринулся на врага. Вслед за ним последовали комиссар Алик Нанба и начальник взвода Герман Кове. Все трое были убиты противником и считались пропавшими без вести, пока их тела не нашли в братской могиле спустя годы. Во время окружения роты под руководством Игоря Дармава, противник взял в плен несколько бойцов абхазской армии. Дармава сдержал слово и сдался. Пленных отпустили, но за Игорем Дармава последовали также Адгур Шамба и несовершеннолетний Ельмар Агумава, которые не смогли оставить своего товарища наедине с противником. Все они были замучены и убиты. Их тела были найдены уже после войны в разных местах. Замглавы администрации Гудаутского района Виталий Агрба поблагодарил матерей павших бойцов за то, что они воспитали настоящих героев, и сотрудников Международного Красного Креста, которые на протяжении многих лет занимаются поиском тел. Представитель организации "Bridge”, которая в сотрудничестве с МККК ищет пропавших без вести с 2022 года, Астан Агрба отметил, что эта работа продолжается, и выразил надежду на то, что она не прекратится, пока не будут найдены все. Зампредседателя Гагрского отделения комитета матерей погибших воинов Людмила Конджария, потерявшая на войне 18-летнего сына Ахру Конджария, подчеркнула, что многие родители так и не дождались дня, когда тела их детей будут найдены. Они ушли из жизни с болью в сердце и до последнего дыхания не теряли надежду. 30 августа – Международный день пропавших без вести.

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гудаута, гудаутский район, абхазия, овна, история, пропавшие без вести